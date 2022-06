Het Nederlands elftal kan woensdagavond zijn beste serie sinds de periode 2012-2013 neerzetten. Oranje probeert tijdens het Nations League-duel in en met Wales voor de elfde keer op rij ongeslagen te blijven.

De laatste keer dat de spelers van het Nederlands elftal als verliezers van het veld stapten was op 27 juni 2021, in de achtstefinalewedstrijd op het EK tegen Tsjechië (0-2). Na die wedstrijd maakte bondscoach Frank de Boer plaats voor Louis van Gaal en zette Oranje een ongeslagen serie in, die vrijdagavond in en tegen België (1-4) werd uitgebreid tot tien wedstrijden.

In die serie triomfeerde Nederland zeven keer en moest het slechts drie keer een gelijkspel toestaan: tegen Noorwegen (1-1) en Montenegro (2-2) in de WK-kwalificatie en tegen Duitsland (1-1) in vriendschappelijk verband.

De vorige keer dat Oranje tien keer achtereen zonder nederlaag bleef was in 2014, ook onder Van Gaal. Destijds eindigde de serie op 4 september van dat jaar, toen Italië in vriendschappelijk verband met 2-0 te sterk bleek. Het Nederlands elftal stond toen onder leiding van Guus Hiddink.

Voor de laatste keer dat Nederland meer dan tien interlands ongeslagen doorkwam, moeten we terug tot de periode 2012-2013: tussen 7 september 2012 en 19 november 2013 verloor Oranje zelfs zeventien keer achtereen niet. Bij al die interlands zat Van Gaal in de dug-out.

In 2013 moest onder meer Roemenië eraan geloven tegen Oranje: 4-0. Foto: Pro Shots

Oranje aan kop in de groep

Nederland leidt dankzij de triomf in België de dans in groep 4 van de hoogste divisie in de Nations League. Wales ging tijdens de openingsspeelronde met 2-1 onderuit bij Polen, maar bij de ploeg van sterspeler Gareth Bale stond afgelopen week alles in het teken van de beslissende WK-play-off tegen Oekraïne. Dat duel mondde afgelopen zondag uit in een 1-0-overwinning, waardoor Wales vol goede moed heeft toegewerkt naar de wedstrijd tegen Oranje.

De wedstrijd tussen Wales en Nederland wordt woensdag gespeeld in het Cardiff City Stadium en begint om 20.45 uur (Nederlandse tijd). De scheidsrechter van dienst is de Zweed Glenn Nyberg.