Kjell Scherpen is door bondscoach Louis van Gaal bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald. Hij vervangt Tim Krul, die zondag tijdens een training geblesseerd is geraakt en de groep inmiddels heeft verlaten.

De 22-jarige Scherpen wordt overgeheveld van Jong Oranje, waarmee hij zich aan het voorbereiden was op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Wales. De keeper van het Engelse Brighton & Hove Albion traint maandag al mee.

Scherpen heeft vijftien duels voor Jong Oranje op zijn naam staan. De voormalig doelman van Ajax en FC Emmen kwam nog nooit uit voor het 'grote' Oranje. Het Nederlands elftal speelt deze interlandperiode nog tegen Polen en tweemaal tegen Wales.

Vrijdagavond stond Scherpen, die het afgelopen half jaar op huurbasis voor het Belgische KV Oostende speelde, nog bij Jong Oranje onder de lat in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Jong Moldavië. De ploeg van Erwin van de Looi zette daarmee een grote stap richting het EK.

Door het overhevelen van Scherpen kan Van Gaal weer beschikken over drie keepers. Jasper Cillessen, die vrijdag in het doel stond tegen België (1-4-zege) en Mark Flekken, zijn de andere twee. Wat Krul precies mankeert, is nog niet duidelijk.

Vincent Janssen sluit dinsdag aan bij Oranje, maar speelt nog niet tegen Wales. Foto: Getty Images

Janssen mist ook duel met Wales na bruiloft

Vincent Janssen voegt zich dinsdag bij de selectie van Van Gaal. De spits van het Mexicaanse Monterrey trouwde afgelopen weekend en liet daarom het duel met België schieten.

Ook de wedstrijd van woensdag tegen Wales komt nog te vroeg. De zeventienvoudig international, die na jaren afwezigheid in Oranje weer is geselecteerd, werkt de komende dagen een aangepast trainingsschema af.

Het Nederlands elftal speelt woensdag in Cardiff tegen Wales, dat zich zondag ten koste van Oekraïne plaatste voor het WK in Qatar. Daarna volgen nog twee thuiswedstrijden: zaterdag 11 juni tegen Polen en dinsdag 14 juni opnieuw tegen Wales.