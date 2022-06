Lionel Messi heeft zondagavond in de oefenwedstrijd tegen Estland een prestatie geleverd die zelfs voor hem uniek is. Voor het eerst scoorde hij in het shirt van de nationale ploeg van Argentinië vijf keer in één duel. Daarmee was hij in zijn eentje verantwoordelijk voor de 5-0-eindstand.

Bondscoach Lionel Scaloni was na afloop op zijn persconferentie nog zichtbaar onder de indruk. "Wat moet ik hierover zeggen? Je kan hem vergelijken met Rafael Nadal", verwees hij naar de Spaanse tennisser die zondag voor de veertiende keer Roland Garros won.

"Ik laat het maar aan de journalisten over om zich hierover uit te spreken. Ik heb er geen woorden voor", vervolgde de bondscoach, om even later toch een poging te wagen.

"Hij is volstrekt uniek en het is een genoegen om hem in deze groep te hebben. Ik denk dat hij niet alleen het erfgoed van Argentinië is; hij is het erfgoed van de hele wereld, van het wereldvoetbal. De dag dat hij niet meer speelt, zullen we hem missen".

Messi opende de score in het Estadio El Sadar in Pamplona in de negende minuut door een rake penalty. Hij tekende vlak voor rust voor de 2-0 en maakte in de tweede helft nog drie treffers.

Bondscoach Lionel Scaloni noemt Lionel Messi volstrekt uniek. Bondscoach Lionel Scaloni noemt Lionel Messi volstrekt uniek. Foto: AFP

Debutant Senesi: 'Hij verrast ons opnieuw'

Ook Feyenoorder Marcos Senesi, die na een uur spelen in het veld kwam en zo zijn debuut maakte voor Argentinië, genoot van het optreden van Messi. "Wat hij hier doet, is ongelooflijk. Hij heeft ons vaker verrast, maar deed het vandaag opnieuw."

Messi zelf hield het na afloop bij een verklaring op sociale media. "We konden het seizoen niet beter afsluiten. We wonnen de Finalissima (3-0 tegen Italië, red) en vandaag hebben we meer minuten toegevoegd aan de voorbereiding op het WK. Bedankt aan iedereen die ons gevolgd heeft."

In clubverband slaagde de 34-jarige aanvaller er al wel eens in om vijf keer te scoren in één wedstrijd. Hij deed dat in 2012 namens FC Barcelona tegen Bayer Leverkusen in de Champions League (7-1). De laatste Argentijn die vijf keer scoorde in een interland was Charro Moreno in 1942.