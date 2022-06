De Canadese voetballers hebben zondagavond enkele uren voor de geplande aftrap de oefenwedstrijd tegen Panama afgezegd. De spelers zijn ontevreden over de beloningen van de voetbalbond en besloten daarom in staking te gaan.

Het duel met Panama was een oefenwedstrijd richting het WK. Daarvoor wist Canada zich voor het eerst in 36 jaar te plaatsen. Maar de beloningen blijven achter bij de prestaties, vinden de spelers, die eerder ook al weigerden te trainen.

In een verklaring liet het nationale team weten dat ze de nieuwe contractvoorwaarden hebben verworpen. Ze menen dat het voorstel te lang op zich liet wachten en eisen onder meer 40 procent van het prijzengeld op het WK en meer transparantie.

"We hopen dat Canada Soccer beslissende stappen gaat nemen om met ons team samen te werken, zodat we weer op het veld kunnen staan voor onze wedstrijd op 9 juni", schrijven de spelers, die ook hun excuses aanbieden aan de Canadese en Panamese fans. Later deze week is Curaçao de tegenstander.

Bondsvoorzitter Nick Bontis liet op een persconferentie weten geen begrip te hebben voor de beslissing van de spelers.

Canadese bond 'zeer teleurgesteld'

Nick Bontis, de voorzitter van de Canadese bond, zei op een persconferentie dat hij "zeer teleurgesteld" was over de beslissing van de spelers. Ze hadden een eerlijk aanbod gekregen, zo beweerde hij.

"Canada Soccer heeft te goeder trouw met de spelers samengewerkt om een ​​stap voorwaarts te maken die eerlijk is voor iedereen. We blijven beschikbaar om verder te praten en toe te werken naar ons gezamenlijke doel: goed presteren op het WK."

Canada deed alleen in 1986 mee aan het WK en sneuvelde toen in de groepsfase. In Qatar is de ploeg ingedeeld in een poule met België, Kroatië en Marokko.