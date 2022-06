Cristiano Ronaldo heeft een duidelijk antwoord gegeven op zijn reservebeurt afgelopen donderdag tegen Spanje. De vedette leidde Portugal zondag met twee goals naar een Nations League-zege op Zwitserland: 4-0. De Spanjaarden speelden door een late treffer gelijk tegen Tsjechië (2-2), terwijl Erling Haaland weer eens uitblonk bij Noorwegen.

De 37-jarige Ronaldo zat eerder deze week in het uitduel met Spanje (1-1) voor het eerst sinds 2017 op de bank bij een competitieve interland. Volgens de Portugese bondscoach Fernando Santos had de zeldzame reservebeurt te maken met tactiek en niet met de kwaliteiten van zijn sterspeler.

In de thuiswedstrijd tegen Zwitserland kreeg Ronaldo zondagavond gewoon weer een basisplaats. De aanvoerder stond na een kwartier aan de basis van de openingstreffer van William Carvalho, met een vrije trap die de Zwitserse keeper Gregor Kobel niet goed onder controle kon krijgen.

In de 35e minuut maakte Ronaldo zelf de 2-0. Liverpool-aanvaller Diogo Jota legde de bal goed klaar en Ronaldo schoot van een meter of elf raak. Vier minuten later maakte de aanvaller van Manchester United al zijn tweede treffer van de avond. Hij reageerde alert bij een rebound, na een schot van Jota.

Ronaldo staat nu op 117 doelpunten in 188 interlands. Hij was al de man met de meeste goals in de historie van het mondiale interlandvoetbal.

João Cancelo maakte de vierde Portugese treffer tegen Zwitserland. De ploeg van Santos gaat na twee duels op doelsaldo aan de leiding in groep 2 van divisie A van de Nations League.

Topscorers aller tijden in interlandvoetbal mannen 1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 117 goals (188 interlands)

2. Ali Daei (Iran): 109 goals (148 interlands)

3. Mokhtar Dahari (Maleisië): 89 goals (142 interlands)

4. Lionel Messi (Argentinië): 86 goals (162 interlands)

5. Ferenc Puskás (Hongarije/Spanje): 84 goals (89 interlands)

Iñigo Martínez voorkomt pijnlijke nederlaag Spanje

Tsjechië leek zondagavond op weg naar de koppositie in groep 2, maar de ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavý gaf in extremis een zege uit handen tegen Spanje. Athletic Club-verdediger Iñigo Martínez maakte in de negentigste minuut de 2-2 in Praag.

De Tsjechen waren via Jakub Pesek en Jan Kuchta (assist van FC Twente-speler Václav Cerný) twee keer op voorsprong gekomen in het Sinobo Stadium. FC Barcelona-middenvelder Gavi tekende voor de 1-1 en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit voor Spanje (17 jaar en 304 dagen).

Groep A2 Nations League 1. Portugal: 2-4 (+4)

2. Tsjechië: 2-4 (+1)

3. Spanje: 2-2 (0)

4. Zwitserland: 2-0 (-5)

Twee goals Haaland, assist Tadic

In divisie B van de Nations League won Noorwegen het Scandinavische onderonsje met Zweden: 1-2. Haaland maakte beide Noorse treffers in Solna. De Zweedse treffer van Anthony Elanga kwam pas in in de 92e minuut. Manchester City-aanwinst Haaland (21) staat na negentien interlands al op achttien treffers.

Feyenoorder Marcus Pedersen had een basisplaats bij de Noren. Zijn Rotterdamse ploeggenoot Fredrik Aursnes ontbrak.

In dezelfde poule was Servië veel te sterk voor Slovenië: 4-1. Ajacied Dusan Tadic viel in de rust in bij de thuisploeg en gaf de assist bij de 2-1 van Sergej Milinkovic-Savic en bij de 4-1 van Nemanja Radonjic. Aanvoerder Aleksandar Mitrovic en invaller Luka Jovic maakten de andere twee treffers voor de Serviërs.

Groep B4 Nations League 1. Noorwegen: 2-6 (+2)

2. Servië: 2-3 (+2)

3. Zweden: 2-3 (+1)

4. Slovenië: 2-0 (-5)

