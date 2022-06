Lionel Messi heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière vijf keer gescoord in een officiële wedstrijd. De 34-jarige Argentijn maakte alle goals in het vriendschappelijke duel met Estland (5-0-zege) en staat nu vierde op de topscorerslijst aller tijden in het interlandvoetbal bij de mannen.

Messi opende de score in het Estadio El Sadar in Pamplona in de negende minuut door een rake penalty. Hij tekende vlak voor rust voor de 2-0 en maakte in de tweede helft nog drie treffers.

De vedette - die al enige tijd recordinternational en topscorer aller tijden van Argentinië is - staat nu op 86 goals in 162 interlands. Daarmee gaat hij Ferenc Puskás voorbij op de ranglijst van meest trefzekere internationals ooit. De Real Madrid-legende scoorde tussen 1945 en 1963 84 keer in 89 interlands voor Hongarije en Spanje.

De Portugees Cristiano Ronaldo (117 goals), de Iraniër Ali Daei (109 goals) en de Maleisiër Mokhtar Dahari (89 goals) zijn de enige mannen die meer treffers achter hun naam hebben staan in het mondiale interlandvoetbal. Ronaldo scoorde zondag twee keer in het Nations League-duel met Zwitserland (4-0-zege).

Messi maakte één keer eerder vijf goals in één duel. In 2012 lukte hem dat namens FC Barcelona tegen Bayer Leverkusen in de achtste finales van de Champions League (7-1-zege).

Topscorers aller tijden interlandvoetbal mannen 1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 117 goals (188 interlands)

2. Ali Daei (Iran): 109 goals (148 interlands)

3. Mokhtar Dahari (Maleisië): 89 goals (142 interlands)

4. Lionel Messi (Argentinië): 86 goals (162 interlands)

5. Ferenc Puskás (Hongarije/Spanje): 84 goals (89 interlands)

Feyenoorder Senesi maakt debuut bij Argentinië

Ajacied Lisandro Martínez stond in de basis bij Argentinië in het duel met Estland. De verdediger werd na 62 minuten vervangen door Feyenoorder Marcos Senesi, die zijn debuut maakte. Nicolás Tagliafico (Ajax) bleef de hele wedstrijd op de bank.

Estland is geen hoogvlieger in het internationale voetbal. De ploeg van bondscoach Thomas Häberli staat 110e op de FIFA-ranglijst.

Argentinië won woensdag in Londen met 0-3 van Italië en wilde in deze interlandperiode tegen nog een Europese ploeg spelen, als voorbereiding op het WK van eind dit jaar in Qatar. Door de Nations League waren er niet veel teams beschikbaar.