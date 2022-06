Oleksandr Zinchenko deed zondag na het mislopen van het WK voetbal een oproep tot vrede. Dat vond de Oekraïner belangrijker dan de verloren finale tegen Wales in de play-offs (1-0).

"We moeten zij aan zij staan. We moeten ons verbinden en uitspreken tegen de oorlog", zei Zinchenko na het duel in Cardiff voor de camera van beIN SPORTS. "Vandaag is het Oekraïne, maar morgen kan het jouw land zijn, je weet het nooit. Iedereen moet in vrede kunnen leven. Dat stijgt boven voetbal uit."

"Ik ben er trots op Oekraïner te zijn. We hebben laten zien dat we karakter hebben, wij staan voor vrijheid. Oekraïne staat voor een volk dat nooit opgeeft. Ik ben trots op de prestatie, maar voetbal kan soms wreed zijn."

Door het oorlogsgeweld in eigen land gunde iedereen, op de bevolking van Wales na, Oekraïne het succes. "De support die we de laatste tijd hebben ontvangen, uit eigen land maar ook daarbuiten, is prachtig", vertelde Zinchenko, die na de wedstrijd werd getroost door scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.

"We hebben alles meegekregen. De boodschap is eenvoudig: ik hou van jullie allemaal. Het spijt me dat het niet is gelukt, voor de Oekraïners, maar ook voor iedereen in de rest van de wereld die achter ons stond", zei een tegen zijn tranen vechtende Zinchenko.

"Voetbal is emotie. Als we onze supporters een goed gevoel kunnen geven, is onze taak volbracht. Maar nu voel ik me met name slecht voor de fans. We hebben ze vandaag niet gegeven wat ze wilden."