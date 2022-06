Aanvoerder Gareth Bale heeft uitgelaten gereageerd na de gewonnen WK-playoff-wedstrijd tegen Oekraïne (1-0). Wales plaatste zich door de overwinning in Cardiff voor het eerst sinds 1958 voor het WK.

"Dit is het beste resultaat in de geschiedenis van het Welsh voetbal", zei Bale na de wedstrijd voor de camera van Sky Sports. "We gaan naar een WK! Dat betekent alles voor ons, we hebben hiernaar toegewerkt sinds ik bij de nationale ploeg kwam."

De 32-jarige Bale mag transfervrij vertrekken bij Real Madrid en heeft nog geen nieuwe club. Er gingen zelfs geruchten dat hij zijn loopbaan zou beëindigen als Wales het WK mis zou lopen. Toen werd gevraagd of hij zijn voetbalpensioen nog een jaar gaat uitstellen, zei Bale cryptisch en met een lach: "Misschien een beetje!".

De aanvoerder van Wales zorgde in de 34e minuut indirect voor de enige goal van de wedstrijd. Een vrije trap van zijn voet verdween via het hoofd van Andriy Yarmolenko in het doel van Oekraïne. In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord.

Doelman Wayne Hennessey was meerdere malen de sta-in-de-weg voor Oekraïne, dat ondanks 22 schoten niet tot scoren kwam. "Dit is ongelofelijk", zei de keeper van.Burnley "Het is de beste wedstrijd die ik voor Wales gespeeld heb."

Wales-aanvoerder Gareth Bale in duel met Ilya Zabarnyi. Wales-aanvoerder Gareth Bale in duel met Ilya Zabarnyi. Foto: Getty Images

'Wij hebben de beste fans ter wereld'

Bondscoach Rob Page was na afloop vol lof over zijn ploeg. "Ik ben zo trots op de jongens, ze hebben het helemaal verdiend. Als je ziet wat ze op de training doen... Ik had er altijd al het volste vertrouwen in. Het enige wat die jongens nog misten was een WK en nu hebben we dat bereikt."

Ook de supporters in Cardiff kregen een pluim van Page. "Dit zijn de beste supporters ter wereld. Ze hebben ons vanaf de eerste minuut geholpen."

Page volgde vorig jaar de van mishandeling verdachte Ryan Giggs op en was ook op het EK 2021 als bondscoach van Wales actief.

Wales is op het WK ingedeeld in groep B en treft in de poulefase Engeland, VS en Iran.