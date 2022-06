Oekraïne is er zondagavond niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het WK voetbal van eind dit jaar. In de emotioneel beladen finale van de play-offs om een ticket naar Qatar trok Wales aan het langste eind in Cardiff: 1-0.

Oekraïne rekende woensdag in zijn eerste interland sinds de Russische invasie af met Schotland, waarmee de ploeg van bondscoach Oleksandr Petrakov het finaleticket in de play-offs veiligstelde. Wales had zich door Oostenrijk met 2-1 te verslaan in maart al geplaatst voor het beslissende tweeluik in de race naar Qatar.

Voor het oog van 33.000 toeschouwers in het uitverkochte Cardiff City Stadium leek Oekraïne al vroeg op voorsprong te komen. Oleksandr Zinchenko schoot na drie minuten raak uit een vrije trap, maar de treffer werd afgekeurd omdat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz nog niet had gefloten.

Het goed combinerende Oekraïne had in de eerste helft het overwicht. Doelman Wayne Hennessey van Wales moest enkele keren in actie komen, onder meer om een inzet van Zinchenko onschadelijk te maken. De thuisploeg stelde daar weinig tegenover, maar kwam in de 34e minuut wel op voorsprong. Een vrije trap van Gareth Bale verdween via het hoofd van Andriy Yarmolenko in het doel van Oekraïne.

De bezoekers claimden vlak daarna een strafschop wegens een vermeende overtreding van Joe Allen op Yarmolenko, maar de VAR besloot Mateu Lahoz niet naar de kant te roepen om het moment te bekijken.

Wales mist grote kans

Kort na de hervatting kreeg Wales een uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. Na een uitbraak gaf Kieffer Moore de bal op een presenteerblaadje aan Aaron Ramsey, die de bal naast schoof. Hierna voerde Oekraïne de druk op, wat leidde tot enkele grote mogelijkheden. Onder anderen Viktor Tsygankov stuitte op de uitblinkende Hennessey.

Oekraïne nam steeds meer risico, waardoor er grote ruimtes ontstonden. Een kwartier voor tijd deelde Wales bijna de genadeklap uit, maar Brennan Johnson raakte de paal en ook Bale had geen succes in de afronding.

Oekraïne stichtte ook in de slotfase nog gevaar, maar Hennessey bleek niet te passeren. Daardoor grijpt de kwartfinalist van het recentste EK naast een WK-ticket en mag Wales zich voor de tweede keer melden op het hoogste podium in het landenvoetbal, na 1958.

Voorafgaand aan de wedstrijd liepen de spelers van Oekraïne met de nationale vlag het veld op. Voorafgaand aan de wedstrijd liepen de spelers van Oekraïne met de nationale vlag het veld op. Foto: Getty Images

Alle Europese deelnemers bekend

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Wales en Oekraïne was al duidelijk dat de winnaar van deze play-off zou belanden in groep B van het WK, met Engeland, de Verenigde Staten en Iran.

Met de kwalificatie van Wales is het deelnemersveld in de Europese zone rond. De laatste twee WK-tickets worden later deze maand verdeeld in de intercontinentale play-offs: Costa Rica strijdt met Nieuw-Zeeland en Peru komt uit tegen de winnaar van de Verenigde Arabische Emiraten-Australië.

De 22e editie van het WK begint op 21 november met de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Senegal.