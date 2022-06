FC Twente Vrouwen heeft zondag ten koste van Ajax de Eredivisie Cup gewonnen. Mede door een wereldgoal van Anna-Lena Stolze was de regerend landskampioen met 4-3 te sterk voor de hoofdstedelingen.

Ajax brak op het trainingscomplex in Enschede in de achttiende minuut de ban via Romée Leuchter, waarna het hoogtepunt van de middag aanbrak. FC Twente-aanvaller Stolze nam een afgeslagen hoekschop direct op haar linkervoet en de bal plofte vervolgens in de kruising.

In een tijdsbestek van twee minuten kwam FC Twente op een 3-1-voorsprong, al mocht het daar Ajax-keeper Regina van Eijk dankbaar voor zijn. De sluitpost sloeg een hoekschop van Marisa Olislagers zo in haar eigen doel, waarna Stolze met een afstandsschot haar tweede doelpunt van de middag maakte.

Ajax vond nog de aansluiting met FC Twente dankzij opnieuw een treffer van Leuchter, maar Renate Jansen maakte aan alle onzekerheid bij FC Twente een einde met de 4-2. De 4-3 van Tiny Hoekstra kwam te laat, waardoor de tukkers naast de landstitel ook de Eredivisie Cup pakken, de derde prijs in het vrouwenvoetbal. Ajax won de KNVB-beker door FC Twente in de finale te verslaan.

Voor Stefanie van der Gragt was het een bijzondere middag. De Oranje-international speelde haar laatste wedstrijd voor Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers kreeg onlangs te horen dat haar aflopende contract na vijf jaar niet wordt verlengd. Het is nog niet duidelijk waar ze volgend seizoen speelt. In de 52e minuut werd ze naar de kant gehaald.

Van der Gragt zal zich de komende weken met de Oranjevrouwen gaan voorbereiden op het EK, dat volgende maand gespeeld wordt in Engeland. Van de spelers die actief waren in de finale van de Eredivisie Cup, gaan ook Sherida Spitse, Victoria Pelova, Leuchter (allen Ajax), Kerstin Casparij, Caitlin Dijkstra, Jansen en Olislagers (allen FC Twente) naar het EK.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de fraaie goal van Anna-Lena Stolze te bekijken.