WK-kwalificatie

Finale play-offs

Wales-Oekraïne

Start om 18.00 uur

Goedendag en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Nemo Schillemans en vandaag houd ik je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de finale van de play-offs om WK-kwalificatie tussen Wales en Oekraïne. Wie gaan er in november naar Qatar? Veel plezier!