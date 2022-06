Met de onomstreden Virgil van Dijk en verder Stefan de Vrij, Jurriën Timber en Nathan Aké als voornaamste concurrenten wacht Matthijs de Ligt een zware strijd om een basisplaats bij Oranje eind dit jaar op het WK in Qatar. De 36-voudig international is blij dat bondscoach Louis van Gaal hem inmiddels toch als mogelijke linker centrale verdediger ziet.

Natuurlijk had hij vrijdag tegen België (1-4) liever in de basis gestaan, maar hij heeft wel leuke avond gehad. "Ik zat op de bank te genieten van de manier waarop we de Belgen opvraten. In zo'n wedstrijd zie je dat we bij Oranje een groep hebben die voldoet aan de eisen van het moderne voetbal. Veel fysiek, veel power en intensiteit", aldus De Ligt in gesprek met NU.nl.

De verdediger van Juventus kreeg uiteindelijk wel speeltijd in Brussel. Hij deed het laatste kwartier mee als invaller voor Aké, die links centraal achterin de voorkeur kreeg. Rechts naast aanvoerder Van Dijk stond Timber. "Timber en Aké hebben het fantastisch gedaan", vervolgt De Ligt. "Nu is het aan mij om te laten zien dat ik ook in het team pas."

De Ligt hield er al rekening mee dat hij niet zou starten tegen België. "Ik heb in maart gespeeld tegen Denemarken en Duitsland. De bondscoach heeft me dus al twee keer gezien in dit systeem, maar Timber en ook De Vrij nog niet. Mijn berekening was daarom dat ik deze interlandperiode iets minder zal spelen. Of dat lastig is? Ik wil altijd spelen. Maar concurrentie hoort erbij."

Lachende gezichten bij Oranje na de zege op België. Links: Matthijs de Ligt, die in de 74e minuut inviel in Brussel. Lachende gezichten bij Oranje na de zege op België. Links: Matthijs de Ligt, die in de 74e minuut inviel in Brussel. Foto: Getty Images

'Blijkbaar denkt Van Gaal: hij kan het wel'

Het contrast met de jaren van De Ligt onder bondscoaches Ronald Koeman en Frank de Boer is flink. "Toen kwam ik binnen bij Oranje en wist ik dat ik ging spelen. Nu moet ik vechten voor mijn plek, maar dat maakt me alleen maar scherper. Ik heb het bij Juventus ook meegemaakt met Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini als concurrenten."

Onder Van Gaal viel de 22-jarige De Ligt al meermaals buiten de basis in het 4-3-3-systeem, omdat die koos voor Van Dijk en De Vrij. De overstap naar een 3-4-3-formatie leek uitkomst te bieden voor de oud-Ajacied, maar met de concurrentie van Aké en Timber lijkt er weinig zeker op de drie plekken achterin. Van Gaal liet al meermaals weten dat hij het liefst een linkspoot als linker centrale verdediger ziet en dat spreekt in het voordeel van Aké, maar rechtspoot De Ligt is op die plek nu alsnog een optie voor de bondscoach.

"Van Gaal zei eerst dat ik niet aan de linkerkant kon spelen. Nu wel. Blijkbaar is er iets positiefs gebeurd, waardoor de bondscoach denkt: hij kan het wel. Bij Juventus heb ik ook meermaals op links gespeeld. Het is wel grappig, vroeger was ik gewoon centrale verdediger, nu ben ik ineens een multifunctionele verdediger."

Matthijs de Ligt poseert met kinderen voor de open training van Oranje afgelopen zaterdag. Matthijs de Ligt poseert met kinderen voor de open training van Oranje afgelopen zaterdag. Foto: Getty Images

'Virgil en De Vrij hebben streepje voor'

De Ligt benadrukt dat de keuze aan de bondscoach is en dat hij op alle drie de verdedigende posities uit de voeten kan. "Of ik een voorkeur heb? Als je naar mijn kwaliteiten kijkt, dan denk ik dat ik van de drie posities het meest geschikt ben als middelste verdediger."

"Alleen staat Virgil daar en anders De Vrij, die bij Internazionale op die positie speelt. Die hebben op die plek een streepje voor op mij en dus zal ik me daar niet zo snel op focussen. Dan wordt het dus rechts of links en dat maakt me niet heel veel uit. We gaan het zien, het is in ieder geval een compliment voor het Nederlandse voetbal dat we zoveel goede centrale verdedigers hebben."

Overigens is de kans groot dat De Ligt woensdag wel gaat starten in de Nations League-wedstrijd in Cardiff tegen Wales. Van Dijk heeft het trainingskamp van Oranje inmiddels verlaten, omdat hij eerder vakantie krijgt en Van Gaal vertelt steevast dat hij deze interlandperiode veelvuldig zal wisselen in zijn basis.