Steven Bergwijn wil deze zomer vertrekken bij Tottenham Hotspur. De Oranje-international vindt dat hij met het oog op het WK meer aan spelen moet toekomen. Ajax lijkt de beste papieren te hebben om de aanvaller in te lijven.

"Ik wil nu weg bij de Spurs, dat is duidelijk", zei Bergwijn zondag voorafgaand aan de training van het Nederlands elftal. "In de winter mocht ik niet weg en toen heb ik geen problemen gemaakt. De laatste maanden werd daar echter nauwelijks naar mij omgekeken."

Ajax heeft zich vorige maand opnieuw bij Bergwijn en Tottenham Hotspur gemeld. De kampioen van Nederland wilde Bergwijn in de winterstop van het afgelopen seizoen al naar Amsterdam halen. Financieel directeur Susan Lenderink en de raad van commissarissen van Ajax vonden een transfersom van 30 miljoen euro toen niet verantwoord.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De transferwaarde van Bergwijn wordt nu geschat op ruim 20 miljoen euro. De aanvaller heeft al gesproken met Alfred Schreuder, de nieuwe trainer van Ajax. Al wil hij dat zelf niet bevestigen. Hij houdt het bij een veelzeggende glimlach als iemand hem naar de inhoud van dat gesprek vraagt.

Ajax is niet de enige club met interesse in de aanvaller die als jeugdspeler van de club uit de hoofdstad naar PSV vertrok. "Er zijn meer gegadigden", bevestigde Bergwijn, zonder in te gaan op de namen van de clubs.

Steven Bergwijn is bij Tottenham Hotspur vooral bankzitter en wil daarom vertrekken uit Londen. Steven Bergwijn is bij Tottenham Hotspur vooral bankzitter en wil daarom vertrekken uit Londen. Foto: Pro Shots

'Kan zonder speelminuten niet bij Oranje komen'

Bergwijn heeft bij Tottenham Hotspur concurrentie van onder anderen Harry Kane en Son Heung-min, respectievelijk de spits van de Engelse nationale ploeg en de gedeeld topscorer van afgelopen seizoen in de Premier League. "Ik kan ook niet bij Oranje blijven komen zonder dat ik bij mijn club speel", zegt Bergwijn met het oog op het WK in Qatar.

Bergwijn hoopt dat hij nog voor zijn vakantie weet waar hij komend seizoen speelt. "Of het belangrijk is dat mijn nieuwe club in de Champions League speelt? Dat is niet eens een topprioriteit. Al zou het lekker zijn. Ik wil weer iedere week op het veld staan. Dat is het belangrijkste."

Toch is Bergwijn ook met weinig speeltijd bij de Spurs belangrijk voor Oranje. Vrijdagavond tegen België maakte hij alweer zijn vijfde doelpunt in de laatste vier interlands. Louis van Gaal was na de winst op de 'Rode Duivels' (1-4) lyrisch over de 24-jarige Amsterdammer. "Memphis Depay en Bergwijn kunnen net zo belangrijk worden als Robin van Persie en Arjen Robben op het WK van 2014", jubelde de bondscoach.

Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel voor op de Nations League-wedstrijd tegen Wales van komende woensdag. Het duel wordt in Cardiff gespeeld en begint om 20.45 uur.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales