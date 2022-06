Het Nederlands elftal is zondag zonder Virgil van Dijk begonnen aan de tweede training richting het uitduel met Wales in de Nations League. De aanvoerder heeft zaterdag het trainingskamp van Oranje verlaten en viert na een lang seizoen vakantie.

Van Dijk was zaterdag nog wel aanwezig bij de nabespreking van de gewonnen uitwedstrijd tegen België (1-4) van een dag eerder. De verdediger van Liverpool kreeg vervolgens vrijaf van bondscoach Louis van Gaal.

Vincent Janssen ontbreekt nog op de training. De spits is zaterdag getrouwd in de Verenigde Staten en meldt zich pas dinsdag bij de spelersgroep.

Van Gaal beschikt verder over een fitte selectie van 24 spelers. De bondscoach trainde zaterdag alleen met de reserves van het duel met de Belgen. Hij gaf zijn basisspelers rust.

Alle 24 spelers stonden zondag op het trainingsveld. Foto: ANP

Van Gaal gaat waarschijnlijk veel wijzigen in basis

Nederland heeft in de aanloop naar het duel met Wales meer rust dan de tegenstander. Wales speelt zondag vanaf 18.00 uur eerst nog een beslissend duel met Oekraïne om deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar.

Vanwege die finale gunde bondscoach Rob Page woensdag veel spelers rust tijdens het verloren uitduel met Polen (2-1) in de Nations League.

De verwachting is dat Van Gaal veel wijzigingen zal doorvoeren in de basisopstelling van Oranje tegen Wales. De bondscoach gaf meermaals aan dat hij veel spelers aan het werk wil zien deze interlandperiode en dat het voor een speler te zwaar is om alle vier de Nations League-duels te spelen.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales