Wales en Oekraïne staan zondagavond in Cardiff tegenover elkaar in een allesbepalende play-offwedstrijd met als inzet een ticket voor het WK in Qatar. Voor de Oekraïners zou een zege gezien de oorlogssituatie erg bijzonder en emotioneel zijn.

De eerste horde richting het WK werd woensdag in Glasgow genomen, waar Oekraïne met 1-3 te sterk was voor Schotland. Het was voor de ploeg van bondscoach Oleksandr Petrakov de eerste interland sinds de Russische inval en dat maakte veel los.

Bij het betreden van het veld hadden de Oekraïense spelers de vlag van hun land om hun schouders. Het volkslied werd meegezongen door de Oekraïners én Schotten. En voor de teamfoto werd geposeerd met de vlag, die zondag in Wales opnieuw een belangrijke rol speelt.

"Ik heb persoonlijk geen contact met de militairen, maar spelers uit mijn ploeg wel. Ze hebben een vlag van ze gekregen en we hebben beloofd dat we die in de kleedkamer ophangen", zei Petrakov zaterdag tijdens zijn persconferentie.

"De situatie in Oekraïne is heel moeilijk. Niet iedereen heeft de kans om voetbal te kijken en er zijn mensen die ervoor kiezen om niet te kijken vanwege alle problemen. Desondanks proberen we te focussen."

Foto: Getty Images

'Het wordt de wedstrijd van ons leven'

Voor zowel Oekraïne als Wales zou het halen van het WK bijzonder zijn. De Oekraïners waren er als onafhankelijke staat alleen in 2006 bij op het wereldkampioenschap, terwijl de Welshmen voor het eerst in 64 jaar hopen mee te doen aan het mondiale eindtoernooi.

Petrakov is op zijn hoede voor Wales, dat het thuisvoordeel heeft in het Cardiff City Stadium. De 64-jarige bondscoach zegt zich de afgelopen week goed te hebben verdiept in de speelstijl van de ploeg van zijn collega Rob Page.

"Ze hebben heel goede spelers. Vooral Aaron Ramsey, Gareth Bale en Daniel James", zei hij. "Ik denk dat het een geweldige wedstrijd wordt, waarin we niets cadeau zullen krijgen. Het wordt de belangrijkste wedstrijd van ons leven."

Voor het Wales van blikvanger Gareth Bale gloort de eerste WK-deelname sinds 1958. Foto: AP

Bale: 'We willen deze kans grijpen'

Wales' sterspeler Bale beaamde dat zijn ploeg er vol voor gaat tegen Oekraïne. "Iedereen in de wereld leeft mee met Oekraïne. Sport verbindt mensen. We snappen wat het zal doen met de Oekraïners als ze naar het WK gaan, maar wij willen ook heel graag naar het WK", zei hij.

"Het wordt een enorm belangrijke wedstrijd, dat kunnen we niet ontkennen. Wales heeft pas één WK gespeeld. Dus deze kans om op het hoogste podium te spelen, willen we allemaal heel graag grijpen. We zijn vastbesloten om te winnen en ons doel te bereiken."

De wedstrijd tussen Wales en Oekraïne begint zondag om 18.00 uur. De Welshmen zijn woensdag, eveneens in Cardiff, de tegenstander van het Nederlands elftal in de Nations League.