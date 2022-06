Suriname heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een punt gepakt bij de start van de Nations League. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo speelde in Paramaribo dankzij een keepersblunder met 1-1 gelijk tegen Jamaica.

De Surinamers kwamen in de eerste helft op achterstand door een treffer van Toulouse-aanvaller Junior Flemmings. In de slotfase werd het gelijk door een eigen doelpunt van de Jamaicaanse keeper Amal Knight, die de bal in eigen doel sloeg na een corner.

Bij Suriname stond met Warner Hahn, Dion Malone, Ridgeciano Haps, Kelvin Leerdam, Shaquille Pinas, Myenty Abena, Florian Jozefzoon, Diego Biseswar en Yanic Wildschut een flink aantal oud-Eredivisie-spelers aan de aftrap. Onder anderen Ryan Donk en Jeredy Hilterman vielen in.

Suriname is samen met Jamaica en Mexico ingedeeld in groep A van de Nations League. Woensdag wordt voor de tweede keer tegen de Jamaicanen gespeeld, waarna volgende week zondag een wedstrijd in en tegen Mexico wacht.

Voor Curaçao, dat in groep C zit, begon de Nations League in de nacht van vrijdag op zaterdag met een 0-1-nederlaag tegen Honduras. Canada is de andere groepsgenoot van de ploeg van de nieuwe bondscoach Art Langeler.

De vier groepswinnaars in divisie A van de Nations League voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied plaatsen zich voor de finaleronde. Ze verzekeren zich bovendien, net als de groepswinnaars uit de lagere divisies, van deelname aan de Gold Cup.