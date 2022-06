Bondscoach Gareth Southgate van Engeland is niet te spreken over de Hongaarse supporters die zaterdagavond zijn team uitjoelden en uitfloten toen de spelers voor de aftrap knielden. Er zaten voornamelijk kinderen op de tribune bij de wedstrijd die door Hongarije met 1-0 werd gewonnen.

De wedstrijd tussen Hongarije en Engeland had in principe achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, omdat de Hongaarse bond vorig jaar door de Europese voetbalbond werd bestraft vanwege racisme-uitingen van fans.

Door een achterdeurtje in de reglementen konden zo'n 30.000 Hongaarse kinderen alsnog plaatsnemen op de tribune. "Gezien de sanctie is het moeilijk te begrijpen dat het stadion halfvol zat", zei Southgate.

Opvallend genoeg waren het de kinderen die zich massaal lieten horen met boegeroep toen de Engelsen knielden als statement tegen racisme. "Aanvankelijk was de sfeer erg goed. De kinderen zwaaiden naar ons toen we de warming-up deden", aldus Southgate. "Toen onze spelers knielden, sloeg de stemming helemaal om."

De bondscoach had geen goed woord over voor het gedrag van de kinderen op de tribune. "Dat heeft volgens mij met opvoeding te maken. Kinderen en jongeren staan onder de invloed van volwassenen en leren daar bepaalde gedragingen van."

Ondanks het boegeroep is de Engelse ploeg niet van plan om te stoppen met het knielen voorafgaand aan de wedstrijden. "Iedereen weet waar wij in geloven en waar wij voor staan. Wij zullen dat dan ook blijven doen", zei Southgate.

Dominik Szoboszlai maakte uit een strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: Getty Images

Verdediger Coady: 'We stoppen er niet mee'

Ook verdediger Conor Coady sloot zich bij die woorden aan. "Natuurlijk is dat wat er gebeurde teleurstellend, vooral omdat we het er al zo vaak over hebben gehad", zei hij.

"Het is duidelijk waarom we dit doen en het is belangrijk dat we blijven proberen om een statement te maken. Als land en als team. We stoppen er niet mee en willen dat mensen begrijpen waarom we het doen."

Engeland moet volgende week de eerste thuiswedstrijd in de Nations League tegen Europees kampioen Italië ook achter gesloten deuren afwerken. Dat is een straf na de ongeregeldheden met supporters voor de aftrap van de EK-finale tussen beide landen van vorige zomer op Wembley. Wel zullen er opnieuw kinderen plaatsnemen op de tribune tijdens de wedstrijd in Wolverhampton.