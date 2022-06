Sadio Mané mag zich sinds zaterdag de enige topscorer aller tijden van Senegal noemen. De aanvaller van Liverpool maakte in Dakar een hattrick tegen Benin (3-1) in een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup.

Daarmee brengt hij zijn totaal voor de nationale ploeg op 32 doelpunten. Dat zijn er drie meer dan Henri Camara, met wie hij het record deelde. De oud-spits van onder meer Celtic en Wigan Athletic haalde met Senegal in 2002 verrassend de kwartfinale op het WK.

Senegal is op het komende WK in Qatar een van de tegenstanders van het Nederlands elftal. Het gastland en Ecuador zijn de andere landen in groep A. Nederland-Senegal is op 21 november het eerste groepsduel.

De dertigjarige Mané, wiens eerste interlandgoal dateert van 2012, maakte vier jaar geleden in Rusland zijn WK-debuut. Hij scoorde in de groepswedstrijd tegen Japan (2-2), maar de 'Leeuwen van de Teranga' wisten de knock-outfase niet te halen.

Met de zege op Benin zette Senegal een eerste stap richting het toernooi om de Afrika Cup, dat volgend jaar in Ivoorkust wordt gehouden. Een plaats bij de eerste twee in de poule, waarin verder Rwanda en Mozambique zitten, is nodig om een ticket te verdienen.

Begin dit jaar wist Senegal voor het eerst de Afrika Cup te winnen. In de finale tegen Egypte werd Mané de held door de beslissende penalty te benutten.