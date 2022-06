Engeland is er zaterdag voor het eerst in zestig jaar niet in geslaagd om van Hongarije te winnen. Het Nations League-duel, dat vanwege een UEFA-straf vrijwel alleen bezocht mocht worden door kinderen, eindigde in Boedapest in een 1-0-overwinning voor het thuisland.

Ondanks de straf, die de Hongaarse bond was opgelegd vanwege racisme, was de Puskás Aréna goedgevuld. Door een speciale regel waren er kinderen onder begeleiding van een volwassene uitgenodigd om de wedstrijd gratis bij te wonen. Opvallend genoeg lieten zij zich massaal horen met boegeroep toen de Engelsen knielden als statement tegen racisme.

De ruim 30.000 kinderen zagen Dominik Szoboszlai halverwege de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd maken. De middenvelder van RB Leipzig mocht vanaf 11 meter aanleggen, nadat scheidsrechter Artur Soares Dias had gefloten voor een lichte overtreding van invaller Reece James.

Engeland oogde in de jacht op de gelijkmaker inspiratieloos, waardoor Hongarije eenvoudig op de been bleef. Het betekende voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate een einde van een indrukwekkende reeks van 22 duels zonder nederlaag (uitgezonderd van duels die werden beslist met een penaltyserie).

De laatste zege van Hongarije op Engeland dateerde tot vandaag uit 1962, toen Hongarije op het WK in 1962 met 2-1 won. Sindsdien was Engeland in vijftien ontmoetingen ongeslagen tegen de Hongaren, die zich vorig jaar in divisie B kroonden tot groepswinnaar en promoveerden naar divisie A.

Engeland en Hongarije zijn in groep 3 van Divisie A ingedeeld bij Italië en Duitsland. Die twee landen nemen het zaterdagavond tegen elkaar op. Het duel in Bologna begint om 20.45 uur.

Engeland-aanvoerder Harry Kane baalt van de nederlaag tegen Hongarije. Engeland-aanvoerder Harry Kane baalt van de nederlaag tegen Hongarije. Foto: Getty Images

