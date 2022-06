Borussia Mönchengladbach heeft Daniel Farke aangesteld als nieuwe trainer. Voor de 45-jarige Duitser wordt het zijn eerste klus als hoofdverantwoordelijke in de Bundesliga.

De voormalig trainer van de beloften van Borussia Dortmund tekende in januari een contract bij het Russische Krasnodar. Vanwege de inval in Oekraïne vertrok hij daar echter nog voordat hij een wedstrijd op de bank had gezeten.

De voormalig aanvaller beleefde zijn grootste successen als trainer van Norwich City. Met de Engelse ploeg dwong hij zowel in 2019 als 2021 promotie af naar de Premier League. Vanwege tegenvallende resultaten op het hoogste niveau werd hij in november vorig jaar ontslagen.

Bij Borussia Mönchengladbach is Farke de opvolger van Adi Hütter, die vertrok na afgelopen seizoen op de tiende plaats te zijn geëindigd in de Bundesliga. Het contract van de nieuwe trainer loopt tot medio 2025.

Gladbach geeft ruiterlijk toe dat Farke niet de eerste keus was. De club probeerde voormalig succestrainer Lucien Favre terug te halen, maar de Zwitser bedankte voor de eer. "We hebben alles geprobeerd, maar het is niet gelukt", zei sportief directeur Roland Virkus vorige maand tegen de aandeelhouders.

Ook Vincent Kompany was in beeld. De bij Anderlecht vertrokken Belg lijkt echter voor Burnley te kiezen.