Het Nederlands elftal is met een bescheiden groep begonnen aan de eerste training voor het uitduel met Wales in de Nations League. Bondscoach Louis van Gaal heeft de basisspelers van de gewonnen wedstrijd tegen België (1-4) rust gegeven. Hij oefent met de reserves.

Nederland vierde vrijdagavond de eerste zege in bijna 25 jaar op België. Memphis Depay (2), Steven Bergwijn en Denzel Dumfries maakten de doelpunten voor Oranje in het Koning Boudewijnstadion. Wales verloor woensdag het eerste duel in de Nations League. Polen maakte voor eigen publiek een achterstand ongedaan (2-1).

Voor Wales zijn de wedstrijden in de Nations League voorlopig van ondergeschikt belang. De ploeg speelt zondag nog een beslissend duel met Oekraïne om een ticket voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Van Gaal ziet de duels in de Nations League vooral als een mogelijkheid om te oefenen voor het WK. Toch biedt de groepswinst ook voordelen. De poulewinnaar wordt in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024 in een poule van vijf in plaats van een groep van zes ingedeeld.

Twintig ploegen en gastland Duitsland plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024. Drie ploegen kunnen zich op basis van hun prestaties in de Nations League ook nog voor de Europese eindronde van 2024 kwalificeren.