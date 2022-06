Carlos Tévez zet een punt achter zijn loopbaan. De voormalige speler van onder meer Manchester City, Manchester United en Juventus kan het na het overlijden van zijn vader niet meer opbrengen om te gaan spelen, heeft hij zaterdag bekendgemaakt.

"Ik ga met pensioen, het is officieel", zei de aanvaller tijdens een emotioneel interview op de Argentijnse televisie. "Ik heb veel aanbiedingen gehad, onder meer uit de Verenigde Staten. Maar dit is het. Ik heb alles gegeven."

Segundo Raimundo, die Tévez adopteerde nadat diens biologische vader voor de geboorte overleed, kwam in februari vorig jaar te overlijden na complicaties van een coronabesmetting. Tévez miste vervolgens twee wedstrijden bij zijn club Boca Juniors, maar meldde zich daarna weer bij de club.

De 38-jarige Tévez zei afgelopen zomer na zijn vertrek bij de Argentijnse topclub dat hij nog jaren wilde doorgaan, maar daar komt hij nu van terug. "Het was vorig jaar heel moeilijk om te voetballen, maar toen kon ik tenminste mijn vader zien. Ik ben nu gestopt omdat ik mijn grootste fan ben verloren."

Tévez zei eerder al dat hij niet meer voor de sport leefde. "Ik eet empanadas en drink wijn wanneer ik wil. Ik ben 3 of 4 kilogram aangekomen en sta laat op. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik nog ga trainen en rennen."

Tévez begon zijn profcarrière in 2001 bij Boca Juniors en maakte later in Europa faam bij West Ham United, Manchester United, Manchester City en Juventus. In 2015 keerde hij terug bij Boca Juniors, om een jaar later nog bij het Chinese Shanghai Shenhua FC te spelen. Hij kwam 76 keer uit voor het Argentijnse elftal. Als clubvoetballer won hij 24 prijzen.