Memphis Depay heeft geen spijt van zijn veelbesproken steunbetuiging op Instagram aan de van poging tot moord verdachte Quincy Promes. De aanvaller van het Nederlands elftal wilde alleen zijn goede vriend Promes feliciteren met de Russische bekerzege.

"Trots op het feit dat je staande blijft, terwijl mensen die niets van je privéleven afweten je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen", schreef Memphis woensdag op Instagram nadat Promes met een doelpunt een belangrijk aandeel had gehad in de bekerzege met zijn club Spartak Moskou.

Depay kreeg veel kritiek op het bericht, omdat Promes verdacht wordt van poging tot moord, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Bondscoach Louis van Gaal noemde het bericht "niet verstandig", al snapte hij wel dat Memphis een medespeler steunt.

Memphis zelf zei vrijdag na afloop van België-Nederland (1-4) tegen de NOS dat hij en Promes een "heel sterke band" hebben. "Ik was heel erg trots dat hij in Rusland een prijs heeft gepakt. Ik had hem aan de telefoon en we hebben vreugdetranen gelaten. Niemand weet echt wat er allemaal aan de hand is. Iedereen weet het, denken ze."

"Ik heb me gewoon uitgesproken. Misschien had ik hem alleen moeten feliciteren. Ik ben ook gewoon een mens die zijn 'broer' steunt in moeilijke tijden. Ik was blij en trots voor hem dat hij al die negativiteit in positiviteit omzet. Ik ken hem al jaren: hij is een goede voetballer en een goed persoon. Daar wil ik het bij laten."

Memphis Depay is nog maar negen goals verwijderd van topscorer aller tijden Robin van Persie. Memphis Depay is nog maar negen goals verwijderd van topscorer aller tijden Robin van Persie. Foto: Pro Shots

'Droom dat ik boven Kluivert sta'

Met twee doelpunten tegen België was Memphis opnieuw van grote waarde voor het Nederlands elftal. De spits staat op 41 doelpunten in Oranje en is op de topscorerslijst nog negen goals verwijderd van topscorer aller tijden Robin van Persie. In Brussel passeerde hij Patrick Kluivert (veertig goals).

"Ik ben trots op waar ik nu sta", zei Memphis. "De laatste paar jaren ben ik gewoon heel erg doeltreffend, dat wil ik vasthouden. Daar moet iedereen aan gaan wennen, dat ik mezelf hopelijk ooit tot topscorer aller tijden van Oranje mag kronen."

"Ik zag Kluivert laatst, hij was in Barcelona. Toen zei ik: 'Jij gaat binnenkort een plekje naar beneden.' Met respect natuurlijk. Toen ik een klein jongetje was, keek ik naar hem op. Hij was mijn favoriete spits. En nu mag ik bij Barcelona spelen en kan ik mijn eigen naam daarboven zetten. Dat is voor mij een droom geweest."

Met Memphis speelt het Nederlands elftal nog drie Nations League-wedstrijden in juni. Het eerstvolgende duel is komende woensdag in Cardiff. Dan is Wales de tegenstander.