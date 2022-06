Jan Vertonghen en Roberto Martínez willen niet al te zware conclusies verbinden aan de ruime nederlaag van België in de Nations League-wedstrijd tegen Oranje (1-4). Volgens de verdediger en de bondscoach is er geen reden voor grote zorgen richting het WK.

"Het WK is nog ver weg. Het is goed dat dit nu gebeurt, beter dan dat we vlak voor Qatar zo hard onderuitgaan", zei Vertonghen vrijdag na de wedstrijd op de persconferentie in het Koning Boudewijnstadion. "Dit is een wake-upcall."

De 35-jarige Vertonghen temperde in de aanloop naar de 128e editie van de 'Derby der Lage Landen' het optimisme al door steeds te benadrukken dat Nederland een topteam heeft. "Ik denk dat Oranje gelijkwaardig is aan ons", zei hij na het verlies in Brussel.

"Wij moeten ons kunnen meten met Nederland en dus is het niet goed om hier 1-4 te verliezen. We zijn goed, maar dan moet wel alles kloppen. Gelukkig hebben we nog even tot Qatar. Ik ben blij dat er deze maand nog drie wedstrijden komen om dit recht te zetten."

'Zelfs bij 0-4 vielen we niet om'

Na Vertonghen schoof Martínez aan in de persruimte van het Koning Boudewijnstadion. Hij beseft dat het niet best was wat de nummer twee van de FIFA-ranglijst had laten zien, maar had wel goede fases van zijn ploeg gezien.

"De eerste twintig minuten waren heel goed, maar dat niveau hielden we niet vast. Nederland speelde tactisch en technisch sterk en we kwamen er niet meer aan te pas", zei de Spanjaard. "Maar zelfs bij 0-4 vielen we niet om. We bleven strijden tot het eind, dat was positief."

In navolging van Vertonghen zei Martínez dat de nederlaag ook positief kan werken in de aanloop naar Qatar. "We zijn bezig met bouwen richting Qatar en deze wedstrijd geeft ons veel informatie over wat beter kan en moet. Misschien was dit wel even nodig."

Nations League-programma Nederland en België in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

8 juni in Brussel: België-Polen

11 juni in Cardiff: Wales-België

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales

14 juni in Warschau: Polen-België