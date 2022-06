Louis van Gaal zag vrijdagavond twee uitblinkers bij Oranje tijdens de fraaie 1-4-zege op België in het Nations League-duel in Brussel. De bondscoach noemde Frenkie de Jong en Steven Bergwijn en vergeleek de aanvaller zelfs met Arjen Robben en Robin van Persie, die tijdens het bronzen WK 2014 onder Van Gaal het spitsenkoppel vormden.

"Als Bergwijn speelt zoals hij vanavond gedaan heeft, is hij de evenknie van Robben en Van Persie. En dan met meer snelheid", zei Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie in het Koning Boudewijnstadion. "Hij is een aanspeelpunt, verliest geen bal en scoort ook nog. Wat wil je nog meer?"

De 24-jarige Bergwijn maakte in de 128e editie van de 'Derby der Lage Landen' na veertig minuten de 0-1 en dat was zijn vijfde doelpunt in zijn laatste vier interlands onder Van Gaal. Het contrast met zijn prestaties bij zijn club Tottenham Hotspur, waarbij hij amper speelt en afgelopen seizoen maar drie keer scoorde, is enorm.

Van Gaal: "Ik vraag zelf ook aan Steven: hoe kan het dat je hier bij Oranje zo goed speelt? Dan zegt hij dat ik hem vertrouwen geef. En verder zet ik hem in zijn kracht. Hij moet ruimte hebben."

Steven Bergwijn viert de 0-1. Steven Bergwijn viert de 0-1. Foto: Getty Images

'Memphis maakt gewoon weer twee goals'

Memphis Depay was de andere spits in de basisformatie van Van Gaal tegen België. Hij scoorde zelfs twee keer. De bondscoach vond hem minder goed spelen dan Bergwijn, maar koestert het rendement van de FC Barcelona-aanvaller.

"Memphis maakt gewoon weer twee goals, en dat doet hij steeds in Oranje. Wat als hij ook nog in vorm komt? Op het WK in Brazilië had ik Robben en Van Persie, nu heb ik Bergwijn en Memphis. Daar krijg ik een smile van."

Ook over de teamprestatie van Oranje tegen België was Van Gaal grotendeels tevreden. "We hebben heel veel minuten heel goed gespeeld. Wat beter kan? Focus. Toen we 0-1 of 0-2 voorstonden, gingen we anders denken, en dan krijgt de tegenstander weer hoop. Dat mag niet gebeuren. Maar toen ik daarna de goals zag, werd ik toch weer blij."

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales