De Nederlandse en Belgische kranten zijn eensgezind in hun oordeel na de 1-4-zege van het Nederlands elftal op België. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal krijgt in Nederland veel lof voor het energieke spel, terwijl in België alarm wordt geslagen na de oorwassing.

"In Brussel werd het sterrenensemble van de Rode Duivels met topspelers als Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku, de nummer twee van de FIFA-ranglijst, vernederd", schrijft De Telegraaf vrijdag na de eerste zege in 25 jaar op België.

Volgens de Volkskrant was het contrast tussen beide ploegen groot. "Oranje was vrijdag in Brussel de moderne bewegingsmachine, België de versleten motor die het liefst naar de garage wil voor langdurig onderhoud. De uitslag in de Nations League was ondubbelzinnig en vernederend voor de Rode Duivels die voetbalden als lammetjes."

Trouw zag dat Oranje aan het einde van het seizoen verre van uitgeblust was, in tegenstelling tot België. "Het Nederlands elftal was simpelweg feller, oogde veel frisser en was veel meer gebrand op een goede pot dan de Rode Duivels. Zeker na het vroege uitvallen van spits Romelu Lukaku was de angel er wel uit bij de Belgen en heerste Nederland in Brussel zoals het dat in decennia niet had gedaan."

Volgens het AD kreeg bondscoach Van Gaal precies wat hij wilde zien in de voorbereiding op het WK, dat eind dit jaar in Qatar wordt gespeeld. "Een speelwijze die stilaan vorm krijgt, een bevlogen elftal en individuele spelers die zich profileren."

De Telegraaf gaat mee in die conclusie. "Hoewel de bondscoach, die in de slotfase met De Ligt als linkerverdediger experimenteerde, weet dat één zwaluw nog geen zomer maakt, is de klinkende zege op de zuiderburen voor hem hét bewijs dat hij 4,5 maand voor het WK met zijn spelers op de juiste weg is. Nederland is voor de (rode) duivel niet bang."

De spelers van het Nederlands elftal bedanken het meereisde publiek na de 1-4-zege op België. De spelers van het Nederlands elftal bedanken het meereisde publiek na de 1-4-zege op België. Foto: Pro Shots

Belgische media: 'Nederland maakt ons nederig'

In de Belgische media worden er harde noten gekraakt over de wanprestatie van de ploeg van bondscoach Roberto Martínez. "Wat een afgang!", kopt Het Nieuwsblad. "De Rode Duivels krijgen zes maanden voor het WK een zorgwekkende pandoering van Nederland."

"De Rode Duivels waren jarenlang superieur en Nederland werd een nederig land", vervolgt de ochtendkrant, die spreekt van de pijnlijkste nederlaag ooit voor de zogenoemde 'gouden generatie'. "Nederland maakte van ons weer een nederig land."

De Standaard gaat nog verder. "Bij het ingaan van de zomer hebben de Rode Duivels een treurmars naar Qatar ingezet", schrijft de krant. "In een muisstil Koning Boudewijnstadion viel op dat bondscoach Roberto Martínez de tactische flexibiliteit mist om een zwalpende ploeg stabieler te maken."

Sporza zoekt naar verklaringen voor de "blamage" en "dreun die weinigen zagen aankomen". "Zou het aan een gebrek aan motivatie gelegen hebben dat de Duivels vervolgens allerminst de rug konden rechten? Op het uur zorgde Dumfries voor de 0-3, vijf minuten later liet Memphis de Belgische defensie nog eens met schaamrood op de wangen achter. Zelfs Thibaut Courtois had hier de boel niet kunnen redden."

Het Laatste Nieuws concludeert eveneens dat België is vernederd. "De Duivels moesten met het schaamrood op de wangen toekijken hoe de volgelopen Heizel veranderde in een oranje volksfeest. Daar veranderde ook de late eretreffer van Batshuayi niks aan."

Toby Alderweireld druipt af na weer een doelpunt van het Nederlands elftal. Toby Alderweireld druipt af na weer een doelpunt van het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots