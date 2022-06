Karim Benzema ziet af van hoger beroep in de afpersingszaak rond de sekstape van zijn voormalige ploeggenoot Mathieu Valbuena. Dat meldt de advocaat van de spits van Real Madrid zaterdag aan L'Équipe.

De 34-jarige Benzema was in 2015 betrokken bij de afpersing van Valbuena, met wie hij samenspeelde in het Franse elftal. Een jeugdvriend van Benzema kreeg een video van de Franse middenvelder in handen en perste hem vervolgens af.

Benzema riep Valbuena ertoe op zijn afpersers geld te betalen. Volgens Franse media moest Valbuena een vriend van Benzema 150.000 euro betalen om te voorkomen dat de beelden van de sekstape naar buiten kwamen.

Benzema werd in november 2021 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een geldboete van 75.000 euro. De advocaten van de aanvaller lieten vervolgens weten in hoger beroep te gaan. Het beroep zou op 30 juni en 1 juli dienen in Versailles, maar daar ziet Benzema nu van af.

"Mijn cliënt is uitgeput door deze procedure" , zegt de advocaat van Benzema, die volhoudt dat de spits onschuldig is. "Het is een juridische waarheid. Maar dit is niet de realiteit. Karim Benzema zal in deze zaak altijd zijn onschuld volhouden, hij heeft nooit willen deelnemen aan een chantageoperatie tegen Valbuena."

Vanwege de zaak werd Benzema lange tijd geweerd bij de Franse nationale ploeg: tussen 2015 en 2021 werd de spits niet opgeroepen. Afgelopen zomer werd hij in de aanloop naar het EK voor het eerst weer geselecteerd door bondscoach Didier Deschamps. Vrijdag scoorde hij in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken (1-2-verlies).