Steven Bergwijn wil niet al te veel kwijt over de interesse van Ajax, dat na de afgeketste transfer van afgelopen winter opnieuw probeert de aanvaller van Tottenham Hotspur naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Volgens De Telegraaf is een eerste bod op de Oranje-international afgewezen door de Engelse club.

"Ik lees ook al die dingen, maar ik heb nog niks gehoord", zei Bergwijn vrijdag na de 1-4-overwinning van Oranje op België in de Nations League. "Ik ben nu bij het Nederlands elftal, dus ik moet me gewoon daarop concentreren. En dan zien we wel wat de toekomst mij brengt."

De 24-jarige Bergwijn, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Tottenham, wilde ook niet zeggen of hij Ajax ziet als een goede stap in zijn carrière. Hij lijkt wel aan te sturen op een vertrek bij Tottenham, waarbij hij afgelopen seizoen amper aan spelen toekwam.

"Natuurlijk is er wat onzekerheid over wat er gaat gebeuren met mij. Ik ga naar de club die het best voor mijn loopbaan is."

'Daarvoor stelt de trainer me op'

Bijzonder is dat Bergwijn ondanks een gebrek aan wedstrijdritme de laatste maanden wel presteert bij Oranje. Vrijdag tegen België was hij in de ogen van bondscoach Louis van Gaal samen met Frenkie de Jong de absolute uitblinker. Bergwijn maakte na veertig minuten de 0-1 in het Koning Boudewijnstadion.

"Daarvoor stelt de trainer me op", zei Bergwijn. "Hier krijg ik het vertrouwen van de trainer. Dat is heel lekker en je ziet dat het dan ook goed loopt. Dat geldt voor het hele team overigens."

Van Gaal was ook op de hoogte van de geruchten over een transfer van Bergwijn naar Ajax. "Bergwijn gaat waarschijnlijk naar een andere club", zei hij op zijn persconferentie na de winst op België in Brussel.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales