Virgil van Dijk is uiteraard lovend na 1-4-overwinning van het Nederlands elftal vrijdag in Brussel tegen België. De captain van Oranje vond het hele team goed spelen in de Nations League-wedstrijd, al pikte hij er wel een paar spelers uit.

"Steven Bergwijn was geweldig, ze konden hem niet dekken en dat hielp ons enorm. Memphis Depay was uitstekend, Frenkie de Jong vind ik altijd goed", zei Van Dijk tegen de NOS. "Eigenlijk kan ik over iedereen positief zijn. Het was een geweldige teamprestatie, iedereen was goed."

Halverwege leidde Oranje met 0-1 in Brussel door een goal van Bergwijn, waarna Memphis twee keer scoorde in de tweede helft en tussendoor was Denzel Dumfries trefzeker.

"Het waren stuk voor stuk goede goals", concludeerde Van Dijk, die wel baalde van de tegengoal in de extra tijd van Michy Batshuayi. "Ik wil als verdediger de nul houden, maar helaas krijgen we 'm dan toch nog tegen. Maar goed, de vermoeidheid slaat dan toe. Ik denk dat Jasper (Cillessen, red.) vandaag ook uitstekend was, daar lag het zeker niet aan."

'We mogen trots zijn'

Van Dijk was niet verrast door het goede spel van Oranje. Hij wist dat er mogelijkheden lagen tegen Belgen, al speelde de nummer twee van de FIFA-ranking met sterren als Kevin de Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku.

"We hadden ze goed geanalyseerd. Je kunt tegen de Belgen goed voetballen tussen de linies, maar dat moet je dan nog wel uitvoeren. En dat hebben we gedaan. 1-4 winnen van België, dat is iets waar we trots op mogen zijn."

Door de klinkende overwinning op de nummer twee van de FIFA-ranglijst gaat Oranje met drie punten aan kop in groep 4 van Divisie A van de Nations League. Polen, dat woensdag met 2-1 won van Wales, staat tweede. Oranje vervolgt de Nations League woensdag met een uitwedstrijd tegen Wales.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales