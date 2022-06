Steven Bergwijn is bondscoach Louis van Gaal dankbaar voor het vertrouwen dat hij krijgt bij het Nederlands elftal. De aanvaller gaf vrijdagavond met het openingsdoelpunt het startschot voor een klinkende 1-4-zege op België.

De 24-jarige Bergwijn opende vijf minuten voor rust de score met een fraai afstandsschot. Het was voor Bergwijn zijn zesde interlandgoal, waarvan hij er vijf in de laatste vier interlands maakte. Sinds Van Gaal na het EK terugkeerde als bondscoach, was alleen Memphis vaker betrokken bij een doelpunt.

"Daarvoor stelt de trainer me op", reageerde Bergwijn lachend voor de camera van de NOS. "Zoals iedereen weet heb ik niet veel gespeeld, maar hier krijg ik het vertrouwen van de trainer. Dat is heel lekker en je ziet dat het dan ook goed loopt. Dat geldt voor het hele team overigens."

Waar Bergwijn bij Oranje onder Van Gaal een belangrijke speler is, moest hij bij zijn club Tottenham Hotspur dit seizoen geregeld genoegen nemen met een bijrol. De aanvaller wordt door het gebrek aan speeltijd in verband gebracht met een overgang naar Ajax, al wilde hij daar niet op ingaan.

"Ik zou het niet weten", zei Bergwijn. "Ik lees het allemaal ook, maar ik heb niets gehoord en ben hier bij het Nederlands elftal. De focus gaat op de wedstrijden hier en dan zien we wel wat de toekomst brengt."

Van Dijk: 'Ik kan over iedereen positief zijn'

Bergwijn was niet de enige uitblinker bij Oranje, dat vrijwel de hele wedstrijd domineerde in het Koning Boudewijnstadion. Onder anderen Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Memphis lieten zich eveneens gelden, zo zag ook Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk.

"Steven Bergwijn was geweldig, Steven (Berghuis, red.) konden ze maar niet dekken en Memphis was uitstekend", was Van Dijk vol lof. "En Frenkie (De Jong, red.) is naar mijn mening altijd goed. Ik kan over iedereen positief zijn. Het is gewoon een geweldige teamprestatie."

Van Dijk baalde wel van de late tegentreffer. "Je wil als verdediger de nul houden, maar helaas krijgen we 'm dan toch nog tegen. Maar goed, de vermoeidheid slaat dan toe. Ik denk dat Jasper (Cillessen, red.) vandaag ook uitstekend was en 4-1 is iets waar we trots op mogen zijn."

Door de klinkende overwinning op de nummer twee van de FIFA-ranglijst gaat Oranje met drie punten aan kop in groep 4 van Divisie A van de Nations League. Polen, dat woensdag met 2-1 won van Wales, staat tweede. Oranje vervolgt de Nations League woensdag met een uitwedstrijd tegen Wales.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales