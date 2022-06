Frankrijk is de Nations League vrijdag begonnen met een nederlaag. De regerend wereldkampioen ging in Parijs door een late treffer met 1-2 onderuit tegen Denemarken. Kroatië verloor voor eigen publiek met 0-3 van Oostenrijk.

Karim Benzema bracht de Fransen vroeg in de tweede helft op fraaie wijze op voorsprong. Na een mooi hakje van Christopher Nkunku slalomde de spits zich een weg door de Deense defensie en schoof hij de bal binnen.

Andreas Cornelius zorgde ruim twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker met een volley op aangeven van Pierre-Emile Højbjerg. Twee minuten voor tijd hielp Cornelius Denemarken ook aan de winst. Ditmaal brak de aanvaller door over links en joeg hij de bal hard in het dak van het doel.

Kylian Mbappé viel geblesseerd uit bij Frankrijk. De sterspeler van Paris Saint-Germain raakte kort na rust geblesseerd aan zijn knie en kon niet verder.

In het Kroatische Osijek opende voormalig FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic kort voor rust de score voor Oostenrijk. Michael Gregoritsch en Marcel Sabitzer breidden de marge in de tweede helft verder uit.

Komende maandag staan Kroatië en Frankrijk in een reprise van de WK-finale van 2018 tegenover elkaar in Split. Oostenrijk speelt dan in Wenen tegen Denemarken in groep 1 van de Nations League.

