Memphis Depay is met dank aan zijn twee goals tegen België (1-4) naar de derde plek geklommen op de topscorerslijst aller tijden van Oranje. Hij laat Patrick Kluivert achter zich en heeft alleen Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie nog voor zich.

Memphis scoorde in de 51e minuut de tweede Oranje-goal van de avond door oog in oog met de Belgische doelman Simon Mignolet raak te schieten. In de 65e minuut was de aanvaller vervolgens op aangeven van Daley Blind de maker van de 0-4.

De avond had voor Memphis nog mooier kunnen worden als hij in de eerste helft ook aan had mogen leggen voor een strafschop, zoals scheidsrechter José Maria Sanchez van plan was na een vermeende handsbal van Timothy Castagne. De penalty werd echter na overleg met de VAR geschrapt.

De aanvaller van FC Barcelona is de enige speler uit de top tien die nog actief is als profvoetballer. Memphis heeft nog één doelpunt nodig om op gelijke hoogte te komen met Huntelaar en moet nog negen keer scoren om Van Persie te evenaren. De Zuid-Hollander is 28 jaar oud.

Topscorers aller tijden Oranje Robin van Persie (2005-2017) - 50

Klaas-Jan Huntelaar (2006-2015) - 42

Memphis Depay (2013-heden) - 41

Patrick Kluivert (1994-2004) - 40

Dennis Bergkamp (1990-2000) - 37

Arjen Robben (2003-2017) - 37

Ruud van Nistelrooij (1998-2011) - 35

Faas Wilkes (1946-1961) - 35

Abe Lenstra (1940-1959) - 33

Johan Cruijff (1966-1977) - 33