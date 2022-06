Het Nederlands efltal is de Nations League vrijdag begonnen met een fraaie overwinning op België. Oranje won in het Koning Boudewijnstadion met liefst 1-4 en boekte zo de eerste zege in 25 jaar in de 'Derby der Lage Landen'.

Na acht wedstrijden zonder zege op België maakte Oranje indruk in Brussel. Voor rust was de ploeg van bondscoach Louis van Gaal - met Jasper Cillessen, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn als uitblinkers - al beter, maar het was lang wachten op een goal. In de veertigste minuut schoot Bergwijn van afstand fraai raak (0-1).

In de tweede helft speelde Oranje nog beter en was België kansloos. Memphis tekende in de 51e minuut voor de 0-2 en tien minuten later maakte Denzel Dumfries de 0-3. In de 65e minuut werd het door de tweede goal van Memphis 0-4. Invaller Michy Batshuayi bepaalde de eindstand in de extra tijd op 1-4.

Door de klinkende overwinning op de nummer twee van de FIFA-ranglijst gaat Oranje met drie punten aan kop in groep 4 van Divisie A van de Nations League. Polen, dat woensdag met 2-1 won van Wales, staat tweede.

Oranje vervolgt de Nations League woensdag met een uitwedstrijd tegen Wales en daarna wachten tweede interlands in De Kuip, tegen Polen (11 juni) en opnieuw tegen Wales (14 juni).

Jasper Cillessen startte verrassend in de basis van Oranje. Jasper Cillessen startte verrassend in de basis van Oranje. Foto: Pro Shots

Lukaku valt geblesseerd uit bij België

Van Gaal koos in de 128e editie van de 'Derby der Lage Landen' voor onder anderen Cillessen, Jurriën Timber, Nathan Aké, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Bergwijn in de basis. Bij de ervaren Belgen starten alle grote sterren, behalve de geblesseerde keeper Thibaut Courtois. Timothy Castagne was met 26 jaar de jongste speler in het extreem ervaren elftal van bondscoach Roberto Martínez.

Castagne was in de dertiende minuut ook de eerste speler die een kans kreeg in het Koning Boudewijnstadion. Hij kreeg de bal ietwat fortuinlijk voor zijn voeten en raakte met een schot in de korte hoek de paal. Drie minuten later was er een grotere kans voor Oranje. Berghuis pakte de bal af van Kevin De Bruyne en had een vrije doortocht richting het doel van Simon Mignolet. De voet van de Belgische keeper voorkwam een doelpunt.

Oranje groeide vervolgens in de wedstrijd, met schietkansen voor Memphis en Daley Blind. Beide keren ging de bal naast. Tegenvaller voor de thuisploeg was dat Romelu Lukaku na een klein half uur geblesseerd uitviel.

Zo kende Oranje een betere eerste helft dan de Belgen, maar het was lang wachten op een goal. In de veertigste minuut was het raak. Bergwijn haalde vanaf een meter of twintig uit en de bal vloog fraai binnen (0-1). Het leek voor rust zelfs nog 0-2 te worden, na vermeend hands van Castagne. Memphis stond klaar om de penalty te nemen, toen de VAR ingreep. De bal was tegen het hoofd gekomen van de Belgische wingback.

Memphis was twee keer trefzeker voor Oranje Memphis was twee keer trefzeker voor Oranje Foto: Pro Shots

Memphis gaat Kluivert voorbij

Vlak na rust kreeg Memphis alsnog de kans op 0-2 en het was raak ook. Niet dat hij mocht aanleggen voor een penalty, maar Berghuis stuurde de aanvaller in de 51e minuut met een fraaie pass richting het Belgische doel. Memphis bleef koel en rondde overtuigend af.

Enkele minuten later had België via Leandro Trossard een kans om het nog spannend te maken. Cillessen bracht redding, waarna Oranje nog beter in de wedstrijd kwam. Het leidde in de 61e minuut tot de 0-3 van Dumfries. De Belgen kregen de bal niet weg na een schot van Bergwijn, waardoor Blind laag kon voorgeven. Bij de tweede paal tikte Dumfries binnen.

Vier minuten later werd het nog mooier voor Oranje en pijnlijker voor de Belgen. Een lange pass van Virgil van Dijk kwam via het hoofd van Blind bij Memphis, die de 0-4 binnenschoot. Het was de 41e interlandgoal van de 28-jarige spits, die daarmee Patrick Kluivert (40) voorbij is. Alleen Klaas-Jan Huntelaar (42) en Robin van Persie (50) scoorden vaker.

In het laatste deel van de wedstrijd deed België er nog alles aan om de score iets dragelijker te maken. Een doelpunt van Batshuayi werd afgekeurd wegens buitenspel en een poging van Dries Mertens eindigde op de paal. In de extra tijd was het via Batshuayi alsnog raak voor de Belgen en zo eindigde het in 1-4, de grootste zege van Oranje op de Belgen sinds 1976.