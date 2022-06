Het Nederlands elftal heeft vrijdag bij de aftrap van de Nations League-campagne een overtuigende indruk gemaakt. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal boekte in het Koning Boudewijnstadion een afgetekende 1-4-zege op België.

Steven Bergwijn opende vlak voor rust de score voor Oranje, dat daarvoor al de nodige kansen had gemist. De aanvaller van Tottenham Hotspur schoot van buiten het strafschopgebied hard raak en tekende voor zijn vijfde goal in de laatste vier interlands.

Oranje liet na rust niets heel van België, de nummer twee van de FIFA-ranglijst. Denzel Dumfries tekende van dichtbij voor de 0-3 en Memphis maakte de 0-2 en 0-4. Door die twee treffers brengt Memphis zijn totaal in Oranje op 41, waardoor hij Patrick Kluivert voorbij is op de topscorerslijst aller tijden.

Michy Batshuayi maakte in de slotminuten de eretreffer voor België, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet. Oranje maakt door de zege een einde aan een dramatische reeks van acht wedstrijden zonder overwinning tegen de Belgen. De laatste Nederlandse zege was tot vandaag bijna 25 jaar geleden: op 6 september 1997 werd het in De Kuip 3-1.

Jasper Cillessen kreeg tegen België van de zeventigjarige Van Gaal verrassend de voorkeur boven Mark Flekken. De keeper van Valencia speelde zijn eerste interland sinds november. Ook waren er basisplaatsen voor onder anderen Jurriën Timber en Davy Klaassen.

Het treffen met België was de eerste wedstrijd van Oranje in groep 4 van Divisie A van de Nations League. De andere landen in de groep speelden woensdag al tegen elkaar en toen won Polen met 2-1 van Wales. De volgende wedstrijd van Oranje is volgende week woensdag tegen Wales.