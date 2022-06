Jong Oranje is weer een stap dichter bij deelname aan het EK van 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi won vrijdag met 0-3 bij Moldavië en nam de koppositie in de EK-kwalificatiegroep over van Zwitserland.

Quinten Timber opende al vroeg de score in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Brian Brobbey verdubbelde een kwartier later de voorsprong en was na een klein uur spelen opnieuw trefzeker.

Dankzij de overwinning heeft Jong Oranje met nog twee duels voor de boeg een punt meer dan Zwitserland. Moldavië staat derde en kan zich al niet meer plaatsen voor het EK voor spelers onder 21 jaar.

De groepswinnaars en de beste nummer twee van de negen groepen plaatsen zich direct voor het toernooi. De overige beste nummers twee maken via een play-off ook nog kans op de resterende vier EK-tickets.

Als Jong Oranje ook de laatste twee duels wint, is het rechtstreeks geplaatst voor het EK van 2023 in Roemenië en Georgië. Komende dinsdag staat in Almere een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Gibraltar op het programma en de groepsfase wordt zaterdag 11 juni afgesloten met een uitduel met nummer vijf Wales.

Stand groep E 1. Jong Oranje 8-20 (+22)

2. Jong Zwitserland 8-19 (+15)

3. Jong Moldavië 9-11 (-5)

4. Jong Bulgarije 8-9 (0)

5. Jong Wales 8-8 (0)

6. Jong Gibraltar 7-0 (-32)

Timber opent score al na twee minuten

In het Stadionul Zimbru kwam Jong Oranje al in de tweede minuut op voorsprong via Timber. De middenvelder vond het doel na een slim overstapje van Joshua Zirkzee.

Brobbey zorgde in de zeventiende minuut voor de 0-2 na een overstapje van Timber. Na een klein uur spelen kwam de aanvaller opnieuw tot scoren. Ditmaal tikte hij een rebound simpel binnen nadat Iurie Iovu de bal tegen zijn eigen paal had gegleden. In het vervolg van de wedstrijd gebeurde er niet veel meer.

Enkele minuten na de derde goal mocht Myron Boadu invallen bij Jong Oranje. De spits zat in oktober voor het laatst bij de selectie en werd daarna gepasseerd vanwege een conflict met Van de Looi.

Jan Paul van Hecke maakte tegen Moldavië zijn debuut voor de Nederlandse beloften. De verdediger van Brighton & Hove Albion viel een kleine twintig minuten voor tijd in.

