Van Gaal legt opstelling uit

Voor Louis van Gaal staat deze periode vooral in het teken van het aankomende WK. "Ik wil alle spelers zien, zodat ik in november een goede keuze kan maken", zegt hij in gesprek met de NOS. "Wat de beste elf is, is voor mij ook de vraag. Iedereen krijgt kansen achterin. Vandaag krijgt Timber de voorkeur tegen De Ligt. We moeten ook andere jongens de kans geven."



Verder blikt de bondscoach vast vooruit op de wedstrijd. "We moeten letten op de andere manier van drukzetten. Ook op de manier hoe we ons onder de Belgische druk uitspelen. Ik ben benieuwd of de jongens in het veld de beslissing kunnen nemen om één-op-één te spelen. Tegen Duitsland deden we dat pas na de rust. Ze moeten voelen of ze achter de feiten aanlopen ja of nee."