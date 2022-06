Het Nederlands elftal begint vrijdag met Jasper Cillessen, Jurriën Timber, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Bergwijn in de basis aan de Nations League-wedstrijd in Brussel tegen België. Bij de Belgen is Romelu Lukaku fit genoeg bevonden voor een basisplaats.

Opstelling België Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne; Vanaken, Lukaku, Eden Hazard

Opstelling Oranje Cillessen; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Klaassen; Bergwijn, Memphis

Oranje start zoals Van Gaal al aankondigde in een 3-4-3-formatie. Cillessen krijgt de voorkeur boven Mark Flekken en speelt zijn eerste interland sinds november. Achterin is geen plek voor Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij, terwijl Timber aan zijn zevende interland mag beginnen. Virgil van Dijk, die na deze interland tegen België vakantie mag vieren, en Nathan Aké completeren de defensie.

Op het middenveld lijkt het erop dat Berghuis naast Frenkie de Jong speelt en Klaassen een aanvallende rol heeft achter spitsen Bergwijn en Memphis Depay. Denzel Dumfries en Daley Blind zijn de wingbacks. Overigens heeft Van Gaal al gezegd dat hij deze interlandperiode veelvuldig wijzigingen zal doorvoeren in zijn basisopstellingen en dus moeten er niet al te veel conclusies worden getrokken uit een reserverol of een basisplaats.

Bij de Belgen is Lukaku voldoende hersteld van een harde botsing afgelopen week op de training. Ook Eden Hazard mag starten. De speler van Real Madrid speelt zijn eerste interland sinds november. Op doel vervangt Simon Mignolet de geblesseerde Thibaut Courtois.

Oranje kan ne 25 jaar weer winnen van België

De 128e editie van de 'Derby der Lage Landen' begint vrijdagavond om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez.

Oranje hoopt in Brussel een einde te maken aan een dramatische reeks van acht wedstrijden zonder overwinning tegen de Belgen. De laatste Nederlandse zege was bijna 25 jaar geleden: op 6 september 1997 werd het in De Kuip 3-1.

Het treffen met België is de eerste wedstrijd van Oranje in groep 4 van Divisie A van de Nations League. De andere landen in de groep speelden woensdag al tegen elkaar en toen won Polen met 2-1 van Wales.