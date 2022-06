ADO-trainer Giovanni Franken wordt niet vervolgd voor zijn emotionele uitbarsting richting thuisfans tijdens het play-offduel tussen ADO Den Haag en Excelsior. Dat maakte de Nederlandse voetbalbond vrijdag bekend.

Zowel tijdens als na de wedstrijd misdroegen supporters zich in en rond het Cars Jeans Stadion, maar ook Franken liet zich niet onbetuigd. Na de 4-3 van ADO-speler Sacha Komljenovic richtte hij zich met een emotionele uitbarsting tot enkele fans op de hoofdtribune.

De KNVB stelde naar aanleiding van die actie een vooronderzoek in, dat inmiddels is afgerond. "Franken is tijdens het duel gedurende langere tijd bedreigd en op discriminerende en onheuse wijze bejegend door een grote groep toeschouwers", luidt de lezing van de voetbalbond.

De aanklager concludeert op basis hiervan dat het geëmotioneerde gedrag van Franken richting de ADO-supporters een reactie daarop is geweest. Vanwege deze omstandigheden is besloten om de trainer niet verder te vervolgen.

Na afloop van de wedstrijd bestormden honderden ADO-fans het veld en werd vuurwerk naar het Excelsior-vak gegooid. Buiten het stadion ontstonden rellen en werden politieagenten met stenen bekogeld. In totaal raakten acht agenten gewond.

ADO Den Haag noemde de situatie maandag in een reactie onder meer "te gênant voor woorden". De club uit de Hofstad presenteerde Dirk Kuijt donderdag als nieuwe hoofdtrainer. Voor Franken is volgend seizoen geen plaats meer in de technische staf.