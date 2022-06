Oranje-international Joëlle Smits keert terug bij PSV. De 22-jarige aanvaller gaat na één seizoen bij het Duitse VfL Wolfsburg weer voetballen bij de club uit Eindhoven. Vrijdag tekende ze een contract voor drie seizoenen.

Smits stapte vorig jaar over naar VfL Wolfsburg, waarmee ze de landstitel en de beker won. Ook bereikte ze met de Duitse ploeg de halve finale van de Champions League, waarin Wolfsburg verloor van Barcelona. "Ik heb een leerzaam, bij vlagen lastig jaar achter de rug, maar ben blij dat ik dat heb meegemaakt", zegt ze op de site van PSV over haar Duitse avontuur.

In Wolfsburg was Smits lang niet altijd een basisspeler. Daarom dacht ze vaak aan een terugkeer naar haar oude club PSV. "Ik ben echt heel blij dat ik weer terug ben. Om het allerbeste uit jezelf te halen, moet een mens ook gelukkig zijn. Dat ben ik bij PSV. Hier wil ik spelen, kan ik belangrijk zijn en prijzen winnen."

Smits, die voor haar vertrek naar Wolfsburg al twee jaar onder contract stond in Eindhoven, is met 52 goals in slechts 45 duels topscorer aller tijden bij de vrouwen van PSV. "Het vertrouwde gevoel dat ik bij PSV heb en de sportieve ambities die ik en de club hebben, gaan hopelijk tot successen leiden", zegt ze.

Eerder versterkte het vrouwenteam van PSV zich al met Oranje-internationals Siri Worm, Inessa Kaagman en Kika van Es.

Smits speelde acht interlands voor de Oranjevrouwen. Ze werd deze week niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK van deze zomer in Engeland.