Het Nederlands elftal staat vrijdagavond in de Nations League tegenover een fantastische generatie Belgische spelers, maar die zijn bijna allemaal de dertig gepasseerd. Hoe goed is het Belgisch elftal nog? "Ik zag deze week Argentinië en Brazilië spelen, dat kunnen de Belgen niet meer belopen."

Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn er vrijdagavond allemaal in het Koning Boudewijnstadion. Zij waren er tien jaar geleden ook bij op een historische zomeravond voor het Belgische voetbal. Vicewereldkampioen Nederland werd met 4-2 verslagen, als een soort wisseling van de wacht. Na vijf gemiste eindtoernooien op rij was België ineens het sterkste voetballand van de Benelux.

Deze week nog noemde Alderweireld die overwinning op Oranje "het startschot" voor een unieke generatie Belgische spelers. Hij was destijds een jonge verdediger van Ajax, die later Champions League-finales zou spelen met Atlético Madrid en Tottenham Hotspur. Maar inmiddels is de verdediger 33 jaar en speelt hij in lege Qatarese stadions bij Al Duhail SC.

Desondanks is Alderweireld nog altijd zeker van een plek in de Belgische selectie. Net als al die andere dertigers: Mertens (35), Vertonghen (35), Witsel (33), Hazard (31), De Bruyne (30) en Thomas Meunier (30). Alleen de geblesseerde doelman Thibaut Courtois (30) ontbreekt tegen Oranje.

"Het is de oude hap, met nog steeds veel kwaliteiten. Maar ze zitten niet meer in de vooruitgang, zoals Oranje. De Belgen zijn aan het uitbollen", zegt Aad de Mos, die als trainer in België kampioen werd met KV Mechelen en Anderlecht. Vrijdagavond zit De Mos op de tribune in het Koning Boudewijnstadion. "Als Nederland gas geeft, dan gaan de Belgen het moeilijk krijgen."

15 augustus 2012: België verslaat Nederland met 4-2. Het is de doorbraak van een talentvolle Belgische lichting. 15 augustus 2012: België verslaat Nederland met 4-2. Het is de doorbraak van een talentvolle Belgische lichting. Foto: ANP

'De verdediging is de achilleshiel'

Bondscoach Louis van Gaal noemde België vrijdag op zijn persconferentie in Brussel nog wel een topland. Nog altijd hebben de Belgen de kwaliteit om wereldkampioen te worden, vertelde hij.

Het zou het laatste kunstje zijn van de 'gouden generatie', al schreven de Belgische media voorafgaand aan het EK van vorig jaar ook al over een laatste kans. Het avontuur eindigde toen in de kwartfinale. Eerder was de kwartfinale ook het eindstation op het WK 2014 en het EK 2016. Hoogtepunt was WK-brons in 2018.

"Het gaat inmiddels lichtjes bergafwaarts", vertelt Yves Taildeman, die de Belgische ploeg al jaren volgt voor de Waalse krant La Dernière Heure.

"De publieke opinie hier ziet het WK in Qatar toch weer als een laatste kans op een prijs voor deze generatie. De angst is dat Lukaku of De Bruyne stopt na Qatar, dat zou een klap zijn. Nu is alleen de verdediging de achilleshiel. Vincent Kompany is gestopt, Thomas Vermaelen ook. Eigenlijk hebben we alleen de 35-jarige Vertonghen nog die bij Benfica op een goed niveau speelt."

Jan Vertonghen bij de huldiging van de Belgische ploeg in Brussel na het WK-brons in 2018. Jan Vertonghen bij de huldiging van de Belgische ploeg in Brussel na het WK-brons in 2018. Foto: Getty Images

'Het is over en sluiten voor de Belgen'

De Mos gelooft al niet meer in een laatste kans voor België in Qatar. "Ik zag deze week Argentinië en Brazilië spelen, dat kunnen de Belgen niet meer belopen. Het is over en sluiten, die zijn kansloos voor de wereldtitel."

De Belgen hebben dat voor een groot deel aan zichzelf te wijten, vindt De Mos. "Onder bondscoach Roberto Martínez is het te vrijblijvend geweest. Altijd hetzelfde groepje spelers. Zie het als een gezellig samenzijn en dan proberen het maximale eruit te halen. Ik mis de echte teleurstelling over het missen van een prijs."

"Dat zou bij ons anders zijn. In Nederland staat er meer druk op vanuit de media. Van Gaal legt ook druk op zijn spelers, terwijl Martínez meer een spelersvriend is. Hij heeft niet doorgeselecteerd."

Het gevolg is dat België mogelijk de oudste selectie heeft op het WK eind dit jaar. Dat was vorig jaar al het geval op het EK, met slechts twee spelers onder de 25 jaar: Youri Tielemans (24) en Jérémy Doku (19).

Taildeman ziet het als het lot van een klein land als België. "Begin deze eeuw waren we met Kim Clijsters en Justine Henin ineens een van de beste tennislanden ter wereld. Dat is nu over. Het gaat in golven, ook in het voetbal. Ik denk niet dat we de komende twintig, dertig jaar weer zo'n goede generatie Belgische voetballers krijgen."

Teleurstelling bij de Belgen na de uitschakeling op het EK in de kwartfinale tegen Italië. Teleurstelling bij de Belgen na de uitschakeling op het EK in de kwartfinale tegen Italië. Foto: Getty Images

'Het wordt niet meer zo slecht als begin deze eeuw'

Inmiddels telt de Belgische selectie met Alexis Saelemaekers (22) van AC Milan, Charles De Ketelaere (21) van Club Brugge en Amadou Onana (20) van Lille wel iets meer talenten dan op het EK.

"Met dat soort spelers zal België zich in de toekomst blijven kwalificeren voor eindtoernooien", verwacht Taildeman. "Nee, zo slecht als begin deze eeuw, toen we drie EK's en twee WK's op rij misten, wordt het nooit meer. De jeugdopleidingen zijn veel beter geworden."

"Maar ik denk wel dat we over een paar jaar al blij zijn als we de groepsfase op een EK of WK overleven. We moeten realistisch zijn. Dit kan niet blijven duren."

De Mos: "Van mij mogen ze de nieuwe lichting nu al vaker een kans geven. Het is nog steeds Mertens, Carrasco en Alderweireld, de jonge jongens hangen er een beetje bij. Maar ja, dat is Martínez. Hij blijft persen tot de citroen leeg is."