Loïs Openda kan vrijdagavond toch niet debuteren voor het Belgisch elftal. De spits van Vitesse is tot zijn verbazing geschorst voor het Nations League-duel met het Nederlands elftal.

Openda kreeg in maart tijdens zijn laatste interland voor Jong België zijn derde gele kaart van de EK-kwalificatiecampagne. Dat levert een schorsing van één duel op die ook geldt voor wedstrijden van de 'Rode Duivels'.

De 22-jarige aanvaller wist zelf eerder deze week nog niet dat hij geschorst is voor de wedstrijd tegen Oranje in Brussel. Dinsdag zei hij op een persconferentie dat het "speciaal zou zijn om tegen Nederland te spelen", omdat hij er twee jaar gespeeld heeft.

De kans is groot dat Openda volgende week alsnog zijn interlanddebuut maakt. Na het duel met Nederland speelt België in de Nations League nog tegen Polen (8 juni in Brussel), Wales (11 juni in Cardiff) en opnieuw Polen (14 juni in Warschau).

Openda werd de afgelopen twee seizoenen door Club Brugge gestald bij Vitesse, waarbij hij met 28 Eredivisie-goals een goede indruk maakte. Na de zomer keert de snelle spits terug in Brugge. Bij de Belgische topclub heeft hij nog een contract voor twee jaar.

De wedstrijd tussen België en Nederland begint vrijdag om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De scheidsrechter van dienst is de Spanjaard José María Sánchez.