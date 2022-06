De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft de reserverol van Cristiano Ronaldo donderdag verdedigd. De sterspeler begon op de bank in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje (1-1).

"Cristiano Ronaldo? Ze vragen juist vaak waarom hij in de basis staat. Het is de million dollar question. Ik vond dat het voor deze wedstrijd beter was om andere spelers te gebruiken", zei Santos na de wedstrijd in Sevilla.

Het was ruim 4,5 jaar geleden dat Ronaldo voor het laatst buiten de basisploeg van Portugal viel in een competitieve interland. In oktober 2017 was de vedette tijdens een uitwedstrijd tegen Andorra eveneens bankzitter, al was dat toen omdat hij gespaard werd.

De 67-jarige Santos vindt dat er niet al te dramatisch over de reserverol van Ronaldo moet worden gedaan. "Het heeft niets te maken met de kwaliteiten van Cristiano, die staan niet ter discussie", vertelde hij.

"Het is een kwestie van technische en tactische opties en dit leek ons ​​de beste oplossing voor de manier waarop we de wedstrijd wilden benaderen. We geloofden dat hij in de tweede helft kon invallen en het spel kon bepalen."

Cristiano Ronaldo viel na ruim een uur in tegen Spanje. Cristiano Ronaldo viel na ruim een uur in tegen Spanje. Foto: Getty Images

Ronaldo viel wel in

De 37-jarige Ronaldo kwam na ruim een uur binnen de lijnen tegen Spanje. Zijn ploeg stond toen met 1-0 achter. SC Braga-aanvaller Ricardo Horta maakte in de 82e minuut gelijk in Estadio Benito Villamarín.

Door zijn invalbeurt staat Ronaldo nu op 186 interlands, waarmee hij ruimschoots recordinternational is. De aanvaller van Manchester United is met 115 goals bovendien topscorer aller tijden namens Portugal.

Afgelopen seizoen kwam Ronaldo bij United tot 24 doelpunten in alle competities. Er staat nog een vraagteken achter zijn toekomst op Old Trafford, al wil de nieuwe trainer Erik ten Hag hem graag behouden.