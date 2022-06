Ajax heeft een nieuw bod gedaan op Steven Bergwijn, melden De Telegraaf en VI vrijdag. Volgens De Telegraaf is het voorstel van de Amsterdammers inmiddels afgewezen door Tottenham Hotspur.

Beide media melden niet hoe hoog het bod van Ajax is. In januari werd ook al een poging gedaan om Bergwijn naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Toen wilde Ajax niet verder dan 25 miljoen euro gaan voor de aanvaller.

Tottenham verlangde destijds 30 miljoen euro voor Bergwijn, het bedrag waarvoor hij in januari 2020 overkwam van PSV. Het is onduidelijk of de Premier League-club nog vasthoudt aan die vraagprijs.

De 24-jarige Bergwijn, die in Londen voornamelijk bankzitter is en er een contract tot medio 2025 heeft, zou een overgang naar Ajax zelf wel zien zitten. Volgens De Telegraaf is een vijfjarig contract een formaliteit.

Na 2,5 jaar staat de teller voor Bergwijn bij Tottenham op 83 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en tien assists gaf. Zijn bijrol staat haaks op de status die hij eerder bij PSV had, waar de aanvaller een belangrijke kracht was en onder meer drie keer kampioen werd.

Momenteel bereidt Bergwijn zich met het Nederlands elftal voor op de komende Nations League-wedstrijden. Oranje speelt vrijdagavond in Brussel tegen België en treft deze interlandperiode verder Wales (woensdag), Polen (zaterdag 11 juni) en opnieuw Wales (dinsdag 14 juni).