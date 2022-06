ADO Den Haag had hem niet meer nodig, Telstar wilde hem aanvankelijk geen contract geven en met Excelsior degradeerde hij uit de Eredivisie. Maar inmiddels is Jerdy Schouten (25) al drie seizoenen basisspeler bij Serie A-club Bologna en kan hij vrijdagavond debuteren voor het Nederlands elftal tegen België. "Feyenoord, Ajax en PSV zijn stekeblind geweest."

Drie jaar geleden raakte Emile Schelvis verzeild in een discussie met Martin van Geel, destijds nog technisch directeur van Feyenoord. "Het ging over Jerdy Schouten", vertelt de Rotterdamse commentator en presentator van Ziggo Sport. "Ik zei dat Feyenoord hem moest halen. Zo'n goede voetballer, opgegroeid onder de rook van Rotterdam. Maar ja, Van Geel heeft niet geluisterd."

Van Geel was niet enige die het niet zag zitten in Schouten. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag en haalde op zijn twintigste de hoofdmacht, maar na twee invalbeurten in de Eredivisie werd zijn contract niet verlengd. Schouten pakte de trein naar Leeuwarden, ging op proef bij Jong SC Cambuur, maar ook daar mocht hij niet blijven.

Uiteindelijk wilde alleen Telstar hem hebben. Althans, op amateurbasis. Maar na een paar wedstrijden volgde alsnog een contract en een jaar later een transfer naar Excelsior. "Ik heb hem dat hele jaar bij Excelsior gevolgd. Met verbazing", vervolgt Schelvis. "Hij was toen al goed. Niet dat ik dacht: die haalt Oranje. Maar tegen Feyenoord speelde hij wel gewoon Tonny Vilhena uit de wedstrijd."

Jerdy Schouten in 2017 namens ADO Den Haag in actie tegen Ajax. Jerdy Schouten in 2017 namens ADO Den Haag in actie tegen Ajax. Foto: Pro Shots

'Hij is wars van dure dingen'

Adrie Poldervaart, dat seizoen de trainer van Excelsior, kan zich de eerste trainingen van Schouten op Woudestein nog goed herinneren. "Alles werd gemeten. We hielden bij wat een speler aan arbeid leverde op de training en Jerdy zat vaak in het rood", weet Poldervaart. "Dat kan twee dingen betekenen. Of hij kon de belasting niet aan. Of hij trainde gewoon bizar hard. Nou, het was het laatste."

Poldervaart hoefde hem ook niet te motiveren. "Het was intrinsieke motivatie. Altijd energie en altijd het maximale uit zichzelf willen halen. En tot op heden slaagt hij daar aardig in. Al jaren."

We zijn inmiddels drie jaar verder. Schouten degradeerde met Excelsior, maar kreeg desondanks een aanbieding van de Italiaanse middenmoter Bologna. En daar hield hij zich staande. Sterker, afgelopen seizoen was Schouten cijfermatig de op twee na beste balafpakker van de Serie A. Het was ook Louis van Gaal niet ontgaan, Een week geleden werd Schouten tijdens de lange autorit van Bologna naar zijn geboortedorp Hellevoetsluis gebeld door de bondscoach met de mededeling dat hij zich moest melden bij Oranje. De vakantie met zijn vriendin naar Curaçao werd verzet. Het werd Zeist, met een schreeuw van vreugde van Schouten tot gevolg.

"Hij is trots. En terecht", vertelt Poldervaart, die komend seizoen trainer is van De Graafschap. De twee hebben nog geregeld contact. "Ik woon ook in Hellevoetssluis. Zondag heb ik nog gewandeld met Jerdy en de honden, een dag voordat hij zich bij Oranje moest melden. Maar daar merkte ik niet zoveel van. Jerdy heeft geen sterallures. Hij is wars van dure dingen. Gewoon normaal doen en doorgaan. Hij is nog dezelfde jongen als bij Excelsior."

Jerdy Schouten in het shirt van zijn club Bologna. Jerdy Schouten in het shirt van zijn club Bologna. Foto: Pro Shots

'Hij is harder dan Aursnes'

Als type voetballer is hij ook weinig veranderd. Schouten doet nog hetzelfde als in het jaar bij Excelsior, maar dan op een veel hoger niveau. "Er zit nog steeds een bijzondere tegenstrijdigheid in die jongen", vertelt Schelvis, die voor Ziggo Sport tal van wedstrijden van Bologna ziet en van commentaar voorziet.

"Naast het veld is Schouten een ontzettend aardig en lief joch. Maar in het veld toont hij voor niemand ontzag. Altijd rustig aan de bal. En hard in de duels. In Italië houden ze van dat soort spelers. Hij is een voltreffer geweest voor Bologna. En ik denk dat hij nog een stap hogerop kan, richting de Italiaanse top."

Het roept de vraag op waarom er na zijn jaar bij Excelsior geen Nederlandse (sub)topclubs interesse toonden in Schouten. "Vorig jaar na Bologna tegen Internazionale stond die vraag letterlijk in de Italiaanse krant", weet Schelvis. "Hoe kan het dat Feyenoord, Ajax en PSV Schouten over het hoofd hebben gezien? Die clubs zijn stekeblind, was de conclusie."

"Het komt misschien ook een beetje door het karakter van Schouten", denkt Schelvis. "Het is geen jongen die zichzelf op de borst klopt en roept: hier ben ik. Maar hij is echt niet minder dan Aursnes van Feyenoord. Het tactisch inzicht van Schouten zelfs is beter. En hij is vooral harder. Niet voor niets staat hij op de radar bij Italiaanse topclubs. En dan vooral bij Napoli. Logsich, Schouten is beter dan Lobotka. En ook beter dan Diego Demme."

Poldervaart: "Jerdy weet heel goed wat hij wel kan en wat hij niet kan. Hij leest het spel, is comfortabel aan de bal. Zo rustig. En dat had hij vanaf het begin bij Bologna. Zo bijzonder, na Excelsior kon hij meteen mee met het niveau van een middenmoter uit de Serie A."

Jerdy Schouten (uiterst rechts) op de training van Oranje donderdag in het Koning Boudewijn Stadion. Jerdy Schouten (uiterst rechts) op de training van Oranje donderdag in het Koning Boudewijn Stadion. Foto: ANP

'Van Gaal kan zijn lol op met Schouten'

Het contract van Schouten loopt nog twee jaar door bij Bologna, maar Schelvis zou hem graag deze zomer al een volgende stap zien zetten in Italië.

"Misschien moet hij wel eerst de bescheidenheid een beetje van zich afschudden, zonder zichzelf geweld aan te doen. En dan niet meteen naar Juventus, maar Fiorentina of Atalanta zouden wel mooie clubs zijn voor Schouten. Een tussenstap. Daar kan hij weer veel spelen en razendsnel beter worden. Net als bij Oranje. Van Gaal houdt van spelers die tactisch goed onderlegd zijn. Die weten wanneer je de ruimtes groot of juist klein moet maken. En die weten wanneer je het spel naar voren moet verplaatsen. Nou, dan kan hij met Schouten zijn lol op."

Poldervaart: "Bij Oranje krijgt hij weer betere spelers om zich heen en dan gaat Jerdy ook beter spelen. Het zou prachtig zijn als hij deze interlandperiode debuteert. Maar als je ziet waar hij vandaan komt, dan is het al schitterend dat hij bij Oranje zit. Het was een bijzondere weg. En het is nog lang niet voorbij."