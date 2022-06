Feyenoord-doelman Ofir Marciano heeft donderdag een flinke blunder begaan bij Israël in de Nations League-wedstrijd tegen IJsland. De keeper kreeg een eenvoudige voorzet niet onder controle, maar dat kostte Israël niet de zege. Feyenoord-verdediger gaf een assist bij Noorwegen.

De 32-jarige Marciano ging bij een 1-0-voorsprong vlak voor rust in de fout in het duel met IJsland. De doelman liet een hoge voorzet uit zijn handen glippen, waarna het voor Thórir Jóhann Helgason een koud kunstje was om binnen te schieten: 1-1.

Kort na rust had Marciano, die bij Feyenoord een slechte indruk maakte als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow, evenmin een antwoord op een hard schot van Arnór Sigurdsson. Daardoor leek het er lange tijd op dat Israël geen punt aan het Nations League-duel zou overhouden, totdat Shon Weissman zes minuten voor tijd voor de gelijkmaker tekende: 2-2.

Bij Israël deed Vitesse-speler Eli Dasa de hele wedstrijd mee. De verdediger, die deze zomer vertrekt uit Arnhem, ontbrak in de laatste wedstrijden van Vitesse vanwege zijn eigen bruiloft. Dasa had het idee dat zijn trouwerij tussen de play-offs en de interlands zou plaatsvinden, maar dat bleek tot woede van Vitesse niet het geval.

Door het gelijkspel delen Israël en IJsland na één wedstrijd de koppositie in poule 2 van divisie B. De landen zijn ingedeeld bij Albanië en Rusland, maar de Russische ploeg is vanwege de invasie van Oekraïne uitgesloten van deelname aan Europese wedstrijden.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de fout van Ofir Marciano te bekijken.

Haaland trefzeker voor winnend Noorwegen

Bij Servië-Noorwegen hadden de spelers van Feyenoord wél een wedstrijd om met plezier op terug te kijken. Fredrik Aursnes zag ploeggenoot Marcus Pedersen na ruim een half uur de assist verzorgen bij de treffer van Erling Haaland. De topspits kon de lage voorzet van de Feyenoord-verdediger makkelijk binnenschieten.

In het vervolg van het duel dook Servië geregeld gevaarlijk op voor het doel van doelman Ørjan Nyland, maar Ajax-aanvoerder Dusan Tadic kwam niet tot scoren. Het andere duel in deze groep eindigde in een 0-2-overwinning van Zweden op Slovenië.

In groep 2 van divisie C begon Griekenland met een 0-1-overwinning op Noord-Ierland. Pantelis Hatzidiakos (AZ), Dimitrios Limnios (FC Twente), Konstantinos Tsimikas (ex-Willem II) en Giorgos Giakoumakis (ex-VVV) hadden allen een basisplaats. In dezelfde groep won Kosovo met 0-2 bij Cyprus.

Georgië rekende in groep 4 van divisie C met 4-0 overtuigend af met Gibraltar, dat tijdens de vorige editie vanuit de D-divisie promoveerde. De wedstrijd tussen Bulgarije en Noord-Macedonië, de andere twee landen in de groep, eindigde onbeslist: 1-1.

In divisie D boekte Estland een 2-0-overwinning op San Marino. Het was het enige duel in laagste divisie, die door wijzigingen bij de UEFA deze editie uit nog maar zeven landen bestaat. Verder zit alleen Malta in de groep met Estland en San Marino.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de assist van Marcus Pedersen te bekijken.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Nations League