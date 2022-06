De kraker tussen Spanje en Portugal in de Nations League heeft donderdag geen winnaar opgeleverd. Bij een zeldzame invalbeurt van Cristiano Ronaldo bleef het 1-1 in Sevilla.

De 37-jarige Ronaldo was door bondscoach Fernando Santos opvallend genoeg op de bank gezet voor het titanengevecht met Spanje. In 2017 zat de superster voor het laatst op de bank bij een competitieve interland. In de 185 voorgaande interlands werd de aanvaller van Manchester United slechts 12 keer gepasseerd.

Ronaldo kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen, maar toen leidde Spanje al met 1-0 door een doelpunt van Álvaro Morata. De spits van Juventus ontsnapte na een razendsnelle counter van de thuisploeg aan buitenspel en schoof de bal voor een leeg doel binnen. Op beelden van de VAR was te zien dat Morata net niet buitenspel stond.

Ook met Ronaldo binnen de lijnen kon Portugal lang geen vuist maken in Sevilla, maar in de 83e minuut was het alsnog raak. Ricardo Horta maakte in de 82e minuut met een intikker de 1-1, tien minuten nadat hij binnen de lijnen was gekomen. In de slotfase kopte de Spaanse linksback Jordi Alba nog voor een leeg doel naast.

Door het gelijkspel blijft Portugal, de winnaar van de Nations League in 2019, een valse start van de prestigieuze landencompetitie bespaard. De ploeg van bondscoach Santos plaatste zich drie maanden geleden via de play-offs voor het WK in Qatar.

Stand in divisie A, groep 2 1. Tsjechië 1-3 (2-1)

2. Portugal 1-1 (1-1)

3. Spanje 1-1 (1-1)

4. Zwitserland 1-0 (1-2)

Jan Kuchta was de gevierde man bij Tsjechië. Foto: Getty Images

Tsjechië wint door keepersfout Zwitserland

In dezelfde poule won Tsjechië in eigen huis van Zwitserland. De plaaggeest van het Nederlands elftal op het EK van twee jaar geleden, die zich niet wist te kwalificeren voor het WK van eind dit jaar, zegevierde in Praag met 2-1.

Tsjechië kwam na elf minuten spelen op voorsprong via Jan Kuchta, waarna op slag van rust Noah Okafor de stand in evenwicht bracht namens Zwitserland. Tsjechië ging alsnog met de driepunter aan de haal, doordat de Zwitserse doelman Yann Sommer zich na de onderbreking verkeek op een van richting veranderde voorzet.

Zondag komen de vier landen weer in actie in de Nations League. Dan neemt Portugal het thuis op tegen Zwitserland en gaat Spanje op bezoek bij Tsjechië. De groepswinnaar plaatst zich voor de Nations League Finals, die in juni volgend jaar wordt gespeeld.

