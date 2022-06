Louis van Gaal ziet België nog altijd als een absoluut topland, ook al is een groot deel van de 'gouden generatie' inmiddels gestopt of de dertig gepasseerd. Volgens de bondscoach van Oranje hebben de Belgen genoeg kwaliteit om eind dit jaar wereldkampioen te worden in Qatar.

"We spelen morgen tegen een topland. België is de nummer twee van de FIFA-wereldranglijst en wij de nummer tien, dat zegt wel iets", vertelde Van Gaal donderdag op de persconferentie van Oranje in het Koning Boudewijnstadion, daags voor het Nations League-duel met de Belgen.

"In de laatste wedstrijden heeft België vaker verloren of gelijkgespeeld dan voorheen", vervolgde Van Gaal. "Daardoor staan ze geen eerste meer. Maar nu komt het WK eraan, dat is het walhalla voor spelers. De Belgen willen daar iets bereiken en ze hebben ook de kwaliteit om dat voor elkaar te krijgen. Ja, België kan wereldkampioen worden in Qatar, maar Nederland ook."

Van Gaal benadrukte dat hij daarmee niet bedoelt dat Oranje qua spelers tot de absolute wereldtop behoort. "Ik denk dat het beste team wereldkampioen wordt. En niet het team met de beste spelers. Dat is heel wat anders."

'Ze moeten niet gaan etteren'

Eerder op de dag vertelde de Belgische bondscoach Roberto Martínez dat hij de 128e editie van de Derby der Lage Landen vooral ziet als voorbereidingswedstrijd richting WK. En zo benadert Van Gaal het ook.

De bondscoach van Oranje gaat deze interlandperiode - met in totaal vier Nations League-wedstrijden - veel spelers een kans geven. In zijn ogen kan hij niet anders. "We spelen vier interlands in elf dagen. Als ik steeds voor dezelfde opstelling kies, raken de spelers overbelast. Het is bovendien goed om veel spelers aan het werk te zien richting het WK."

Ook als spelers niet in actie komen, kan dat interessant zijn voor Van Gaal. "Ik moet een WK-selectie samenstellen met spelers die elkaar vertrouwen. Met spelers die kunnen omgaan met het feit dat ze niet spelen. Ze moeten niet gaan etteren, dat telt ook mee. Het gaat om kwaliteit en mentaliteit."

België-Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez. Polen won woensdagavond in dezelfde Nations League-groep al met 2-1 van Wales.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales