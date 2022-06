Virgil van Dijk verwacht dat Georginio Wijnaldum voor het WK weer aansluit bij de selectie van het Nederlands elftal, al beseft de captain dat de reserveaanvoerder niet in de beste fase van zijn carrière zit.

"Ik vind - maar ik ben niet de bondscoach - dat Gini met zijn kwaliteiten altijd in Oranje hoort", zei Van Dijk donderdag op een persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen België van vrijdag. "Maar hij zit niet in de beste fase van zijn carrière. Hij zit niet lekker in zijn vel. De keuze die de bondscoach heeft gemaakt moet hij accepteren."

De 31-jarige Wijnaldum was dit seizoen voornamelijk bankzitter bij zijn club Paris Saint-Germain, maar volgens Van Gaal was het gebrek aan speelminuten niet de reden van de absentie van de middenvelder in de Oranjeselectie.

Van Gaal vertelde dat Wijnaldum "te weinig leverde" in de afgelopen interlands van het Nederlands elftal. Een terugkeer van de oud-speler van Liverpool, PSV en Feyenoord sloot de bondscoach niet uit, omdat hij een "liefhebber van Georginio" is.

Van Gaal vindt het niet erg dat spelers kritisch zijn over zijn keuze. Eerder zei Memphis Depay dat Wijnaldum opgeroepen had moeten worden voor de vier Nations League-wedstrijden van Oranje. "Ze moeten gewoon antwoord geven op vragen van de media en dan moeten ze eerlijk zijn. Dat vind ik allemaal prima", zei de bondscoach donderdag in Brussel.

Van Dijk heeft alle vertrouwen in een snelle rentree van Wijnaldum. "Hij is heel belangrijk voor de groep, binnen en buiten het veld. Dat zal in de toekomst ook weer zo zijn. Hij moet weten waar hij aan toe is bij de club, spelen en de lach op zijn gezicht krijgen. Dat missen we nu. Met zijn kwaliteiten en mentaliteit gaan we hem snel terugzien. Iedereen die hem kent, zal daar geen twijfels over hebben."

Na de persconferentie trainde Oranje in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Foto: Getty Images

Van Dijk denkt nog niet aan vakantie

Van Dijk zal vrijdag tegen België de enige van de vier wedstrijden van het Nederlands elftal spelen, omdat hij dan van Van Gaal op vakantie mag na een lang seizoen met Liverpool. De aanvoerder benadrukte dat hij nog niet aan zijn vakantie denkt.

"Het is heel simpel, ik ga alles geven. Het verandert helemaal niks. Ik ben niet iemand die zich gaat inhouden of denkt aan waar ik over een week zit. Ik geef altijd alles en dat zal morgen niet anders zijn."

Sterspeler Kevin De Bruyne klaagde bij België over de vier duels in de Nations League vanwege het slopende schema. Hij krijgt bijval van Van Dijk. "Ik vind het gek dat er vier wedstrijden zijn na een lang seizoen. Er is ook meer kans op blessures. Dat is jammer. Daar moet wel naar gekeken en gesproken worden. Spelers moeten input hebben."

De Nations League-wedstrijd tussen België en Nederland begint vrijdag om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het duel staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez Martínez.

Nations League-programma van Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales