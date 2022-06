In navolging van de mannen krijgen de vrouwen hun eigen editie van de Finalissima, de wedstrijd tussen de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika. Dat maakte de UEFA donderdag gezamenlijk met de Zuid-Amerikaanse federatie CONMEBOL bekend.

De winnaar van het komende EK in Engeland, met onder meer Oranje, treedt aan tegen de nieuwe houder van de Copa América Feminina. Dat duel zal in Europa plaatsvinden, maar waar en wanneer moet nog worden bepaald.

Het mannenelftal van Argentinië won woensdagavond de Finalissima voor de eerste keer. De Zuid-Amerikaanse titelhouder versloeg Italië aan de hand van Lionel Messi met 3-0.

Het was de derde keer in de historie dat de kampioenen uit Zuid-Amerika en Europa het tegen elkaar opnamen. In 1985 en 1993 werd er gestreden om de Artemio Franchi Cup, maar een echte traditie was het nog niet.

Ook kondigt de UEFA intercontinentale wedstrijden in het jeugd- en zaalvoetbal aan. Bovendien willen de twee voetbalbonden kennis uitwisselen over trainers- en scheidsrechtersopleidingen.

De Oranjevrouwen zijn de titelverdediger op het EK, dat van 6 tot en met 31 juli wordt gespeeld. De ploeg van coach Mark Parsons speelt in de groepsfase tegen Zweden, Zwitserland en Portugal. Het toernooi om de Copa América Feminina wordt eveneens in juli afgewerkt.