Romelu Lukaku kan mogelijk vrijdagavond in Brussel niet in actie komen in de Nations League-confrontatie met Nederland. De spits botste donderdag op de training op een ploeggenoot van het Belgisch elftal, dat al tal van spelers mist. Eden Hazard is wel klaar voor zijn rentree.

"Het was een flinke botsing", vertelde bondscoach Roberto Martínez donderdag op de persconferentie van de Belgische ploeg. "Als het mij was overkomen, dan lag ik enkele maanden in het ziekenhuis", vervolgde hij met een glimlach. "Maar Romelu herstelt goed en ik hoop hem straks op de training te zien."

De Belgen moeten het tegen Oranje sowieso stellen zonder Real Madrid-doelman Thibaut Courtois en Olympique Lyon-verdediger Jason Denayer. Zij verlieten het trainingskamp begin deze week vanwege fysieke problemen.

Hazard kan tegen Oranje wel in actie komen, nadat hij in november zijn laatste interland voor de 'Rode Duivels' heeft gespeeld. De 31-jarige aanvallende middenvelder kende een teleurstellend seizoen bij Real Madrid, mede door veel blessureleed.

"Eden is wellicht niet klaar om negentig minuten spelen, maar wel om te starten", vertelde Martínez. "We moeten het opbouwen met hem, al oogt hij wel scherp. Het is afwachten of we hem in alle vier de Nations League-wedstrijden kunnen gebruiken."

In 2018 speelden Nederland en België voor het laatst tegen elkaar en toen werd het 1-1 in Brussel. Foto: Pro Shots

'Ik begrijp wat dit betekent voor de fans'

De selectie van België, dat in de komende dagen ook nog tegen Polen (8 juni), Wales (11 juni) en nogmaals Polen (14 juni) speelt, bestaat uit maar liefst dertig spelers, onder wie Vitesse-aanvaller Loïs Openda. Martínez vertelde dat het doel is om die allemaal speeltijd te geven.

Van die vier duels steekt het treffen met Oranje erboven uit, beseft Martínez. Het Koning Boudewijnstadion is uitverkocht voor de 128e editie van de 'Derby der Lage Landen'. "Ik begrijp wat wat deze wedstrijd betekent voor de fans, het is een bijzonder duel."

Jan Vertonghen schoof ook aan op de persconferentie en mede door zijn verleden bij Ajax wordt het ook voor hem een bijzondere avond. "Ik ken veel spelers nog van mijn tijd in Nederland, maar ook nog vanuit mijn Premier League-tijd bij Tottenham Hotspur", aldus de 35-jarige verdediger van Benfica. "Ik kijk ernaar uit."

België tegen Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez. Polen won woensdagavond in dezelfde groep al met 2-1 van Wales.